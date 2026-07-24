L’Iran menace de frapper Tel-Aviv si Donald Trump élargit les frappes contre Téhéran

Par Alain SAYADA

La crise entre les États-Unis et l’Iran franchit un nouveau seuil de tension. Selon des informations publiées par le New York Times, deux responsables iraniens auraient indiqué que la République islamique envisage de frapper directement Tel-Aviv si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace d’étendre les frappes contre Téhéran et les infrastructures stratégiques iraniennes.

Si ces déclarations n’ont pas été confirmées officiellement par les autorités iraniennes, elles s’inscrivent dans une logique de dissuasion que Téhéran développe depuis plusieurs années : faire comprendre que toute attaque majeure contre son territoire entraînerait une riposte dépassant le seul affrontement avec les États-Unis.

Une menace régionale qui dépasse Israël

L’Iran aurait également l’intention de demander à ses alliés houthis du Yémen d’intensifier leurs opérations en mer Rouge en tentant d’imposer un blocus du détroit de Bab el-Mandeb, axe maritime stratégique reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.

Après les perturbations déjà observées dans le détroit d’Ormuz, une déstabilisation de Bab el-Mandeb constituerait un choc majeur pour le commerce maritime mondial. Des millions de barils de pétrole ainsi qu’une part importante du trafic entre l’Asie et l’Europe transitent quotidiennement par ces deux passages stratégiques.

Les Houthis disposent aujourd’hui de missiles antinavires, de drones d’attaque et de mines marines capables de menacer durablement la navigation commerciale.

Donald Trump hausse le ton

De son côté, Donald Trump a adopté un discours particulièrement ferme, annonçant que toute attaque iranienne contre la navigation internationale entraînerait des frappes américaines contre des infrastructures critiques iraniennes, notamment des ponts, des centrales électriques et d’autres installations stratégiques.

Le président américain a également laissé entendre que les prochaines opérations pourraient être d’une ampleur largement supérieure à celles déjà menées.

Cette montée des menaces laisse penser que Washington cherche désormais à exercer une pression maximale sur Téhéran afin de réduire ses capacités militaires et de limiter ses possibilités d’action dans la région.

Israël en première ligne

Même si Israël n’est pas directement engagé dans la phase actuelle des opérations américaines, il demeure la cible privilégiée des menaces iraniennes.

Lors de la première phase du conflit, Tsahal avait participé aux frappes contre les installations militaires iraniennes. En réponse, l’Iran avait lancé plusieurs centaines de missiles balistiques et de drones contre le territoire israélien.

Depuis plusieurs semaines, aucun tir direct n’a été signalé, mais les déclarations relayées par le New York Times rappellent que Tel-Aviv demeure au cœur de l’équation stratégique iranienne.

Un Moyen-Orient au bord d’un basculement

Au-delà du face-à-face entre Washington, Téhéran et Jérusalem, c’est l’ensemble du Moyen-Orient qui pourrait être profondément bouleversé.

Une extension du conflit pourrait :

provoquer une nouvelle flambée des prix du pétrole ;

perturber durablement les chaînes d’approvisionnement mondiales ;

entraîner une implication croissante des puissances régionales ;

accroître les risques de confrontation directe entre grandes puissances.

La question demeure également celle du programme nucléaire iranien. Tant que celui-ci ne sera pas définitivement neutralisé ou placé sous un contrôle international crédible, les tensions risquent de perdurer.

Une période décisive

Les prochaines heures pourraient être déterminantes. Si les menaces restent pour l’instant au stade déclaratif, une frappe américaine de grande ampleur contre les infrastructures iraniennes pourrait conduire Téhéran à élargir le conflit, avec Israël comme cible privilégiée et les grandes routes maritimes internationales comme nouveau théâtre de confrontation.

Le Moyen-Orient est peut-être à l’aube d’une nouvelle phase de son histoire, dont les conséquences dépasseraient largement les frontières de la région. Seule l’évolution des événements permettra de déterminer si cette crise demeure contenue ou débouche sur une escalade militaire beaucoup plus vaste.

Par Alain SAYADA

Rédacteur en chef d’Israël Actualités

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