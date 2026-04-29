Londres : attaque au couteau dans le quartier juif de Golders Green, deux blessés
La police antiterroriste britannique enquête sur un possible mobile antisémite ou lien avec des réseaux pro-iraniens
La communauté juive britannique est une nouvelle fois sous le choc.
Deux hommes ont été blessés ce mercredi 29 avril lors d’une attaque au couteau survenue à Golders Green, quartier emblématique de la communauté juive de London.
Selon l’organisation de protection communautaire Shomrim North West London, un homme armé d’un couteau a semé la panique sur Golders Green Road, tentant de poignarder plusieurs passants identifiés comme juifs.
« Un homme a été aperçu courant sur Golders Green Road avec un couteau en essayant de poignarder des personnes juives dans la foule », a indiqué l’organisation sur le réseau X.
Des bénévoles présents sur place sont rapidement intervenus pour stopper l’agresseur avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Le suspect a tenté d’attaquer les policiers
La Metropolitan Police Service a précisé être intervenue à 11h16 après plusieurs appels d’urgence.
Lors de son arrestation, le suspect – âgé de 45 ans – aurait également tenté de poignarder des policiers avant d’être neutralisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.
Les autorités britanniques n’ont pas encore communiqué officiellement sur son identité ni sur ses motivations.
La brigade antiterroriste a été saisie afin de déterminer si cette attaque s’inscrit dans un cadre plus large.
Deux victimes hospitalisées
Les deux victimes sont :
- un homme âgé de plus de 70 ans
- un homme d’une trentaine d’années
Tous deux ont été transportés à l’hôpital.
Selon la police, leurs jours ne sont pas en danger.
Sadiq Khan dénonce une « attaque effroyable »
Le maire de London, Sadiq Khan, a condamné fermement l’agression :
« Une attaque effroyable a été perpétrée contre deux Londoniens juifs à Golders Green. »
Il a également annoncé un renforcement immédiat de la présence policière dans les quartiers sensibles.
Keir Starmer réagit
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié l’attaque de :
« très inquiétante »
avant d’affirmer que le Royaume-Uni devait lutter avec fermeté contre l’antisémitisme.
Une série d’attaques inquiétantes
Cette agression survient après plusieurs actes visant récemment la communauté juive britannique :
- incendie contre des ambulances de Hatzola
- attaque contre une synagogue dans le quartier de Harrow
- incendie criminel contre une organisation caritative juive
Selon les autorités britanniques, 25 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de précédentes enquêtes.
Un groupe pro-iranien baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) serait également examiné par les enquêteurs.
Une alerte pour toute l’Europe
Cette attaque rappelle une réalité de plus en plus préoccupante : les communautés juives européennes sont confrontées à une montée de la violence antisémite.
De Paris à London, les menaces se multiplient.
Pour de nombreux observateurs, cette attaque marque un nouveau seuil inquiétant dans l’importation du conflit du Moyen-Orient sur le sol européen.
L’enquête se poursuit. Les autorités britanniques n’excluent, pour l’heure, aucune piste.
Israël Actualités
Copyright 2026