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Londres : attaque au couteau dans le quartier juif de Golders Green, deux blessés

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in: 7 Octobre 2023, A la Une, Antisémitisme, Attentat, Breaking news, Israël, Le Monde, Londres
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7 Octobre 2023

Londres : attaque au couteau dans le quartier juif de Golders Green, deux blessés

La police antiterroriste britannique enquête sur un possible mobile antisémite ou lien avec des réseaux pro-iraniens

La communauté juive britannique est une nouvelle fois sous le choc.

Deux hommes ont été blessés ce mercredi 29 avril lors d’une attaque au couteau survenue à Golders Green, quartier emblématique de la communauté juive de London.

Selon l’organisation de protection communautaire Shomrim North West London, un homme armé d’un couteau a semé la panique sur Golders Green Road, tentant de poignarder plusieurs passants identifiés comme juifs.

« Un homme a été aperçu courant sur Golders Green Road avec un couteau en essayant de poignarder des personnes juives dans la foule », a indiqué l’organisation sur le réseau X.

Des bénévoles présents sur place sont rapidement intervenus pour stopper l’agresseur avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Le suspect a tenté d’attaquer les policiers

La Metropolitan Police Service a précisé être intervenue à 11h16 après plusieurs appels d’urgence.

Lors de son arrestation, le suspect – âgé de 45 ans – aurait également tenté de poignarder des policiers avant d’être neutralisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Les autorités britanniques n’ont pas encore communiqué officiellement sur son identité ni sur ses motivations.

La brigade antiterroriste a été saisie afin de déterminer si cette attaque s’inscrit dans un cadre plus large.

Deux victimes hospitalisées

Les deux victimes sont :

  • un homme âgé de plus de 70 ans
  • un homme d’une trentaine d’années

Tous deux ont été transportés à l’hôpital.

Selon la police, leurs jours ne sont pas en danger.

Sadiq Khan dénonce une « attaque effroyable »

Le maire de London, Sadiq Khan, a condamné fermement l’agression :

« Une attaque effroyable a été perpétrée contre deux Londoniens juifs à Golders Green. »

Il a également annoncé un renforcement immédiat de la présence policière dans les quartiers sensibles.

Keir Starmer réagit

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié l’attaque de :

« très inquiétante »

avant d’affirmer que le Royaume-Uni devait lutter avec fermeté contre l’antisémitisme.

Une série d’attaques inquiétantes

Cette agression survient après plusieurs actes visant récemment la communauté juive britannique :

  • incendie contre des ambulances de Hatzola
  • attaque contre une synagogue dans le quartier de Harrow
  • incendie criminel contre une organisation caritative juive

Selon les autorités britanniques, 25 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de précédentes enquêtes.

Un groupe pro-iranien baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) serait également examiné par les enquêteurs.

Une alerte pour toute l’Europe

Cette attaque rappelle une réalité de plus en plus préoccupante : les communautés juives européennes sont confrontées à une montée de la violence antisémite.

De Paris à London, les menaces se multiplient.

Pour de nombreux observateurs, cette attaque marque un nouveau seuil inquiétant dans l’importation du conflit du Moyen-Orient sur le sol européen.

L’enquête se poursuit. Les autorités britanniques n’excluent, pour l’heure, aucune piste.

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