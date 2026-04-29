Londres : attaque au couteau dans le quartier juif de Golders Green, deux blessés

La police antiterroriste britannique enquête sur un possible mobile antisémite ou lien avec des réseaux pro-iraniens

La communauté juive britannique est une nouvelle fois sous le choc.

Deux hommes ont été blessés ce mercredi 29 avril lors d’une attaque au couteau survenue à Golders Green, quartier emblématique de la communauté juive de London.

Selon l’organisation de protection communautaire Shomrim North West London, un homme armé d’un couteau a semé la panique sur Golders Green Road, tentant de poignarder plusieurs passants identifiés comme juifs.

« Un homme a été aperçu courant sur Golders Green Road avec un couteau en essayant de poignarder des personnes juives dans la foule », a indiqué l’organisation sur le réseau X.

Des bénévoles présents sur place sont rapidement intervenus pour stopper l’agresseur avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Le suspect a tenté d’attaquer les policiers

La Metropolitan Police Service a précisé être intervenue à 11h16 après plusieurs appels d’urgence.

Lors de son arrestation, le suspect – âgé de 45 ans – aurait également tenté de poignarder des policiers avant d’être neutralisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Les autorités britanniques n’ont pas encore communiqué officiellement sur son identité ni sur ses motivations.

La brigade antiterroriste a été saisie afin de déterminer si cette attaque s’inscrit dans un cadre plus large.

Deux victimes hospitalisées

Les deux victimes sont :

un homme âgé de plus de 70 ans

un homme d’une trentaine d’années

Tous deux ont été transportés à l’hôpital.

Selon la police, leurs jours ne sont pas en danger.

Sadiq Khan dénonce une « attaque effroyable »

Le maire de London, Sadiq Khan, a condamné fermement l’agression :

« Une attaque effroyable a été perpétrée contre deux Londoniens juifs à Golders Green. »

Il a également annoncé un renforcement immédiat de la présence policière dans les quartiers sensibles.

Keir Starmer réagit

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié l’attaque de :

« très inquiétante »

avant d’affirmer que le Royaume-Uni devait lutter avec fermeté contre l’antisémitisme.

Une série d’attaques inquiétantes

Cette agression survient après plusieurs actes visant récemment la communauté juive britannique :

incendie contre des ambulances de Hatzola

attaque contre une synagogue dans le quartier de Harrow

incendie criminel contre une organisation caritative juive

Selon les autorités britanniques, 25 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de précédentes enquêtes.

Un groupe pro-iranien baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) serait également examiné par les enquêteurs.

Une alerte pour toute l’Europe

Cette attaque rappelle une réalité de plus en plus préoccupante : les communautés juives européennes sont confrontées à une montée de la violence antisémite.

De Paris à London, les menaces se multiplient.

Pour de nombreux observateurs, cette attaque marque un nouveau seuil inquiétant dans l’importation du conflit du Moyen-Orient sur le sol européen.

L’enquête se poursuit. Les autorités britanniques n’excluent, pour l’heure, aucune piste.

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