Séisme sur les marchés : les Émirats arabes unis claquent la porte de l’OPEP

Par Alain SAYADA – Israël Actualités

Paris 29/04/2026 10h59

C’est une décision qui pourrait redessiner l’équilibre énergétique mondial.

Les Émirats arabes unis ont officiellement annoncé leur retrait de l’OPEP, une rupture historique qui fragilise l’organisation pétrolière au moment même où le Moyen-Orient traverse l’une de ses périodes les plus explosives depuis des décennies.

Selon plusieurs sources économiques internationales, Abu Dhabi quittera officiellement le cartel pétrolier à compter du 1er mai 2026, invoquant la défense de ses intérêts stratégiques nationaux et sa volonté de reprendre le contrôle total de sa politique énergétique.

Derrière cette décision se cache une réalité simple : les Émirats refusaient depuis plusieurs années les quotas imposés par l’OPEP, estimant que ces limitations freinaient artificiellement leur production alors que le pays a massivement investi dans ses capacités pétrolières.

Abu Dhabi dispose aujourd’hui d’une capacité de production estimée à près de 4,8 millions de barils par jour, mais restait limité par les accords internes du cartel dominé historiquement par l’Arabie saoudite.

Cette rupture intervient dans un contexte particulièrement explosif :

tensions militaires permanentes entre Israël et Iran

instabilité dans le détroit d’détroit d’Ormuz

pressions américaines croissantes sur Téhéran

fragmentation progressive des alliances régionales

Pour de nombreux analystes, cette décision traduit également une volonté des Émirats de se démarquer de plus en plus des positions régionales imposées par Riyad.

L’OPEP perd ainsi l’un de ses membres les plus solides, après avoir déjà subi le départ de l’Angola en 2023.

Mais au-delà de la dimension énergétique, cette annonce révèle surtout un bouleversement géopolitique majeur.

Le monde arabe se fracture.

Les alliances traditionnelles se recomposent.

Et pendant que la communauté internationale concentre son attention sur le programme nucléaire iranien, une autre bataille se joue : celle du contrôle des ressources énergétiques mondiales.

Pour l’Iran, déjà fragilisé économiquement par les sanctions et les tensions militaires, ce départ constitue un nouveau signal inquiétant.

Le Moyen-Orient change de visage.

Et cette fois, les secousses pourraient être mondiales.

Par Alain SAYADA – Israël Actualités

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