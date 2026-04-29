L’Europe découvre trop tard la menace : l’Iran étend son réseau terroriste jusqu’au cœur de l’Occident

Par Alain SAYADA – Israël Actualités

Pendant des années, l’Europe s’est bercée d’illusions.

Elle a voulu croire que le terrorisme islamiste pouvait être contenu par des communiqués diplomatiques, que le régime iranien pouvait être amadoué par des accords nucléaires sans fin, et que le Hezbollah n’était qu’un problème régional limité au Liban et aux frontières d’Israël.

La réalité vient une nouvelle fois de frapper de plein fouet.

L’attentat revendiqué par la New IRA en Irlande du Nord contre un commissariat de police à Belfast ravive aujourd’hui une inquiétude majeure au sein des services de renseignement occidentaux : celle de voir émerger une véritable internationale de la déstabilisation, reliant groupes militants locaux, réseaux terroristes islamistes et États voyous.

Selon plusieurs experts américains du renseignement, les connexions idéologiques, logistiques ou opérationnelles entre certains groupes radicaux occidentaux, le régime iranien et le Hezbollah deviennent de plus en plus préoccupantes.

Le mode opératoire est connu.

Téhéran avance masqué.

Le régime des mollahs évite l’affrontement direct lorsqu’il peut déléguer la violence à d’autres acteurs. Hezbollah au Liban. Houthis au Yémen. Milices chiites en Irak. Cellules dormantes en Europe. Réseaux criminels internationaux.

Et désormais, certains analystes redoutent que cette stratégie de guerre hybride ne cherche à exploiter des groupes déjà implantés sur le sol européen.

L’objectif est simple : semer le chaos à faible coût.

Attaquer sans revendiquer directement. Fragiliser les démocraties occidentales. Multiplier les foyers de crise pendant que l’attention internationale reste focalisée sur le programme nucléaire iranien.

Israël connaît cette méthode depuis longtemps.

Le peuple israélien vit depuis des décennies face à des organisations terroristes financées, armées ou pilotées par Téhéran. Ce que l’Europe découvre aujourd’hui, Israël l’a dénoncé depuis des années dans une quasi-indifférence générale.

Pendant que certaines capitales européennes continuaient de recevoir des diplomates iraniens avec les honneurs, le régime finançait simultanément ses réseaux de terreur à travers le monde.

L’attaque en Irlande du Nord doit servir d’électrochoc.

Car le danger n’est plus uniquement au Moyen-Orient.

Il est à Londres. À Paris. À Bruxelles. À Berlin.

Et demain ailleurs.

Le terrorisme soutenu par l’Iran ne connaît pas de frontières.

Face à cette menace globale, les démocraties occidentales devront choisir : continuer à fermer les yeux… ou enfin affronter la réalité.

Israël, lui, n’a plus ce luxe depuis longtemps.

Par Alain SAYADA – Israël Actualités

Copyright 2026