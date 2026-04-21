États-Unis – Iran : l’option militaire sous haute tension, Petraeus tire la sonnette d’alarme .

À l’approche de la fin du cessez-le-feu, Washington face à un choix stratégique explosif

À quelques heures de l’expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, la pression monte d’un cran dans un dossier devenu central pour la stabilité du Moyen-Orient. Tandis que l’administration de Donald Trump laisse entendre qu’aucune prolongation n’est envisagée, une voix autorisée du monde militaire américain appelle à la prudence.

L’ancien commandant du CENTCOM et ex-directeur de la CIA, le général David Petraeus, met en garde contre toute tentation d’intervention terrestre en Iran visant à s’emparer de ses stocks d’uranium enrichi.

Une opération aux conséquences imprévisibles

Pour Petraeus, le scénario d’une incursion militaire sur le sol iranien relève d’un pari extrêmement dangereux :

« Ce serait une tâche extrêmement ardue et extrêmement risquée. Les pertes pourraient être considérables. »

Au cœur de la problématique : l’incertitude totale sur la localisation précise des stocks d’uranium enrichi à 60 %, que Téhéran aurait dispersés et enfouis profondément.

Une telle opération supposerait :

des interventions longues et complexes

des forces exposées en territoire hostile

un risque élevé d’enlisement

Autant d’éléments qui rappellent les précédents conflits américains dans la région.

Une stratégie d’élimination inefficace

L’ancien chef militaire balaie également l’idée d’une stratégie basée sur des frappes ciblées contre les dirigeants iraniens :

« L’assassinat de quelques dirigeants supplémentaires ne résoudra pas le problème. »

Un constat lucide : le dossier nucléaire iranien dépasse largement la question des individus au pouvoir.

Une guerre que personne ne veut

Malgré 52 jours de confrontation ayant déjà fragilisé la région, Petraeus estime qu’un retour à un conflit ouvert reste peu probable.

Les deux camps font face à des contraintes majeures :

L’Iran , affaibli économiquement mais encore résilient

, affaibli économiquement mais encore résilient Les États-Unis, confrontés à un coût militaire et politique élevé

« Aucun des deux camps ne souhaite réellement une reprise des combats. »

Le détroit d’Ormuz, point de bascule mondial

Les discussions à venir devraient se focaliser sur deux enjeux cruciaux :

le programme nucléaire iranien

la sécurité du détroit d’Ormuz

Ce corridor stratégique reste vital pour le transport du pétrole mondial. Toute escalade pourrait provoquer un choc énergétique planétaire.

Pression maximale, mais effet limité

Washington maintient la pression, notamment à travers un blocus naval. Mais pour Petraeus, cette stratégie atteint ses limites :

« L’Iran n’est pas encore au point de désespoir. »

Autrement dit, Téhéran conserve encore une capacité de négociation.

Une diplomatie sous tension

Le vice-président JD Vance doit participer à de nouveaux pourparlers, possiblement au Pakistan, même si leur tenue reste incertaine.

Malgré les tensions, une réalité s’impose :

Les deux puissances ont intérêt à éviter une guerre totale

Mais les lignes rouges restent profondément opposées

Analyse : un moment charnière

L’avertissement de Petraeus agit comme un signal d’alarme au sein même de l’appareil stratégique américain.

Une intervention terrestre en Iran serait un saut dans l’inconnu

La voie diplomatique, bien que fragile, reste la seule issue viable

À l’heure où le cessez-le-feu touche à sa fin, le monde entre dans une zone de turbulences majeures, où chaque décision pourrait faire basculer l’équilibre régional.

Shai Marciano

Israël Actualités

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