Video: La marine américaine saisit un cargo iranien : nouvelle escalade dans le golfe d’Oman

La marine américaine saisit un cargo iranien : nouvelle escalade dans le golfe d’Oman

La tension monte d’un cran au Moyen-Orient. La marine des United States a procédé à l’arraisonnement d’un cargo iranien sous sanctions dans le golfe d’Oman, marquant une nouvelle étape dans le bras de fer engagé avec Iran.

Selon le président américain Donald Trump, le navire, identifié comme le TOUSKA, a été intercepté alors qu’il tentait de franchir le détroit d’Ormuz en violation du blocus naval instauré par Washington.

Une intervention militaire assumée

D’après les déclarations de Donald Trump, le destroyer américain USS Spruance a d’abord ordonné au cargo de s’arrêter. Face au refus de l’équipage iranien, la situation a rapidement dégénéré.

« L’équipage a refusé d’obtempérer. Notre navire les a stoppés net en perçant une brèche dans la salle des machines », a affirmé le président.

Des Marines américains ont ensuite pris le contrôle du bâtiment, actuellement inspecté afin de déterminer la nature de sa cargaison.

Un navire déjà dans le viseur de Washington

Le TOUSKA, porte-conteneurs battant pavillon iranien (OMI 9328900), appartient à la flotte commerciale de la République islamique. Il figure sur la liste des sanctions du Trésor américain depuis juin 2020 pour des activités jugées illégales.

Selon les données de suivi maritime, le navire avait quitté le port de Klang, en Malaisie, avec une cargaison encore non identifiée, avant d’être intercepté à proximité de la frontière irano-pakistanaise.

Un blocus qui change de dimension

Mis en place le 13 avril après l’échec de négociations à Islamabad, le blocus naval américain contre les ports iraniens entre dans une phase opérationnelle plus offensive.

D’après le commandement américain, plus de 20 navires ont déjà fait demi-tour après avoir été avertis par la marine américaine.

La saisie du TOUSKA constitue la première interception forcée depuis l’instauration de ce dispositif, illustrant un durcissement significatif de la posture américaine.

Téhéran dénonce une « provocation »

La réaction de Téhéran ne s’est pas fait attendre. Le président iranien Massoud Pezeshkian a dénoncé une

« violation flagrante du cessez-le-feu », accusant Washington de compromettre toute issue diplomatique.

L’Iran a également menacé de suspendre sa participation aux discussions prévues au Pakistan tant que le blocus restera en vigueur.

Un point chaud sous haute tension

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures, redevient un foyer majeur de tensions internationales.

L’arraisonnement du TOUSKA pourrait marquer un tournant, en transformant un dispositif de pression économique en confrontation directe en mer.

À travers cette opération, Washington envoie un signal clair : le blocus sera appliqué sans concession.

De son côté, l’Iran teste les limites de cette stratégie, au risque d’un affrontement plus large.

Dans un contexte déjà explosif, chaque incident en mer pourrait désormais servir de déclencheur à une escalade régionale.

Shai Marciano – Israël Actualités

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