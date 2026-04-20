Israël et l’Argentine scellent les « Accords d’Isaac » sur fond de tensions avec l’Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président argentin Javier Milei ont officialisé dimanche à Jérusalem la signature des « Accords d’Isaac », une initiative diplomatique destinée à renforcer les relations entre Israël et l’Amérique latine, dans un contexte international marqué par de fortes tensions avec Iran.

Lors d’une déclaration conjointe, Benjamin Netanyahu a averti que la confrontation stratégique avec Téhéran restait ouverte :

« La lutte contre l’Iran n’est pas encore terminée. Tout moment peut apporter de nouveaux développements. »

Une prise de parole qui intervient alors que des discussions sensibles pourraient s’engager entre United States et l’Iran dans les prochains jours.

Une alliance politique et stratégique assumée

Les « Accords d’Isaac » visent à structurer une coopération renforcée dans plusieurs domaines clés, notamment la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les technologies avancées, dont l’intelligence artificielle.

Dans la lignée des Accords d’Abraham, cette nouvelle initiative traduit une volonté d’élargir le réseau d’alliances d’Israël au-delà du Moyen-Orient.

Javier Milei, fervent soutien d’Israël depuis son arrivée au pouvoir, a insisté sur la dimension idéologique de ce rapprochement :

« Nous agissons en accord avec nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de civilisation. »

Des vols directs pour rapprocher les deux nations

Parmi les annonces concrètes figure l’ouverture prochaine de vols directs entre Tel Aviv et Buenos Aires, opérés par la compagnie nationale israélienne El Al.

Prévue pour le mois de novembre, cette liaison sera assurée deux fois par semaine pour une durée d’environ 16 heures. Elle vise à faciliter les échanges économiques, touristiques et culturels entre les deux pays.

Un geste symbolique inédit

Autre moment fort de cette visite : Javier Milei deviendra le premier chef d’État étranger à allumer une torche lors de la cérémonie officielle de la fête de l’indépendance d’Israël à Jérusalem, un geste hautement symbolique qui témoigne de la proximité entre les deux dirigeants.

Une recomposition des équilibres internationaux

La signature de ces accords intervient dans un contexte de recomposition des alliances internationales. L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a salué la convergence stratégique entre Washington, Jérusalem et Buenos Aires, évoquant un partenariat fondé sur une « clarté morale » partagée.

Alors que les tensions persistent avec l’Iran et que les équilibres géopolitiques évoluent rapidement, les « Accords d’Isaac » pourraient marquer une nouvelle étape dans l’élargissement du front diplomatique pro-occidental.

Au-delà des annonces économiques et diplomatiques, cette rencontre entre Netanyahu et Milei illustre une dynamique plus profonde : celle d’un rapprochement idéologique et stratégique entre nations partageant une même vision des enjeux sécuritaires et politiques.

Dans un monde en mutation, Israël continue ainsi de consolider ses alliances, tandis que l’Argentine de Javier Milei s’impose comme un partenaire de plus en plus central sur la scène internationale.

Shai Marciano– Israël Actualités

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