TRIBUNE – L’HEURE DE L’UNITÉ FACE À L’ANTISÉMITISME

Par Alain SAYADA – Israël Actualités 10h02 GMT

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Il est temps, Temps de mettre de côté nos divergences.

Il est temps, Temps de dépasser nos désaccords politiques.

Il est temps, Temps, surtout, de nous unir.

Oui, je le dis clairement : la députée de la 8 eme Circonscription des français de l’étrangers notamment d’Israël Caroline Yadan n’est pas ma tasse de thé.

Oui, elle est issue de la macronie.

Oui, elle admet pleinement sa proximité avec Emmanuel Macron, allant jusqu’à respecter fidèlement sa ligne politique et adopter des positions Macronistes, alors qu’elle prétend sortir de la Macronie. On croit rêver, mais bon!

Mais aujourd’hui, la question n’est pas là.

Aujourd’hui, nous faisons face à une réalité bien plus grave :

nos ennemis s’organisent, s’unissent et avancent.

Pendant que certains d’entre nous tergiversent, eux lancent des pétitions.

Certaines atteignent déjà plus de 375 000 signatures, avec un objectif affiché de 500 000.

Leur objectif est clair : affaiblir, délégitimer et faire reculer une loi essentielle — une loi contre l’antisémitisme.

Et pendant ce temps-là, nous débattons entre nous.

C’est une erreur.

L’ENNEMI, LUI, NE SE DIVISE PAS

Nos opposants, qu’ils soient issus de l’extrême gauche radicale ou d’autres mouvances hostiles, ont compris une chose fondamentale :

l’unité fait la force.

Ils avancent groupés.

Ils frappent ensemble.

Ils imposent leur agenda.

Alors une question simple se pose :

Pourquoi pas nous ?

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