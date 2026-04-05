Jour J Magazine — L’élégance d’un moment unique

Il est des instants qui ne se racontent pas.

Ils se vivent.

Ils se ressentent.

Ils se gravent.

Le Jour J en fait partie.

L’art de célébrer

Dans la tradition juive, une réception n’est jamais un simple événement.

C’est une célébration.

Une transmission.

Une alliance entre héritage et modernité.

La houppa dressée sous le ciel, les regards, les silences, les premières notes de musique…

Chaque détail compose une émotion.

Chaque instant devient éternel.

L’exigence de l’exception

Aujourd’hui, les réceptions se dessinent entre Paris, Tel Aviv, Jérusalem ou Netanya.

Deux cultures.

Deux inspirations.

Une même quête : l’excellence.

Mais l’exception ne s’improvise pas.

Elle se construit, avec précision, exigence et goût.

Avec les bons talents.

Les bonnes signatures.

Les bonnes références.

Une vision, une signature

C’est dans cet esprit qu’est né Jour J Magazine.

Non comme un simple média,

mais comme une signature.

Un univers où chaque réception devient une œuvre.

Un espace où les plus grands prestataires rencontrent les plus belles histoires.

L’excellence comme ligne de conduite

Jour J Magazine sélectionne, met en lumière et accompagne.

Jour J a sélectionné pour vous les professionnels de la réception juive :

traiteurs cacher, salles de réception, orchestres, décorateurs, animations etc… sur son site Internet



Chaque prestataire est choisi pour son exigence, son savoir-faire et sa capacité à transformer un événement en moment d’exception.

Parce que le choix d’un partenaire ne relève jamais du hasard.

Il relève du détail.

Et le détail fait toute la différence.

Une expérience, une confiance

Jour J est à vos côtés depuis plus de 20 ans pour célébrer le plus beau jour de votre vie.

¨Plus de Deux décennies d’expertise, de rencontres et d’excellence au service d’un seul objectif :

faire de chaque réception un moment unique, à la hauteur de vos attentes.

Une promesse

Offrir plus qu’un service.

Offrir une expérience.

Offrir la sérénité dans l’organisation,

et la perfection dans l’instant.

Une évidence

Car au fond, il ne s’agit pas seulement d’organiser un événement.

Il s’agit de créer un souvenir inoubliable.

Un moment suspendu.

Un instant qui ne se reproduira jamais.

La signature

Jour J Magazine « Le leader de la réception juive »

Retrouver Tous les prestataires de votre événement en France et en Israël sélectionnée par Katy SAYADA

Jour J, la signature de l’un des plus beaux jours de votre vie

Katy SAYADA

Fondatrice de Jour J Magazine et du Salon de la Réception Juive en France et en Israel