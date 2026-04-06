Sarcelles : quand le religieux sort de son rôle et entre dans l’arène politique… par Eliahou Ben Yeouchoua

Sarcelles : quand le religieux sort de son rôle et entre dans l’arène politique…

Consignes de vote, relais communautaires, revirements post-électoraux : une séquence qui interroge profondément la place du religieux dans le débat démocratique

À Sarcelles, la récente séquence électorale ne laisse pas seulement derrière elle un résultat politique. Elle soulève une interrogation bien plus profonde : celle de la frontière entre le religieux et le politique, et du rôle que doivent — ou ne doivent pas — jouer des responsables communautaires dans un scrutin démocratique.

Car les faits, désormais établis, dessinent une situation préoccupante : une partie de la communauté juive de Sarcelles semble avoir été engagée, de manière directe et organisée, dans une dynamique d’orientation électorale initiée par certains de ses représentants.

Une chronologie qui interpelle

Premier élément : un message signé de Moïse Kahloun, président de la communauté juive de Sarcelles, daté du 16 mars 2026, entre les deux tours de l’élection municipale.

Ce point est essentiel.

Le message intervient à un moment particulièrement sensible du processus démocratique, où toute prise de position publique est susceptible d’avoir un impact direct sur le résultat final.

Le texte est sans ambiguïté. Il ne s’agit pas d’un appel général à la participation citoyenne, mais bien d’une consigne politique explicite :

« Au deuxième tour, une seule voix doit nous rassembler: « François-Xavier Valentin. »

L’ensemble du message confirme cette orientation : appel à une mobilisation historique, insistance sur le fait qu’aucune voix ne doit manquer, invitation à mobiliser proches, voisins et membres de la communauté.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une opinion personnelle, mais d’un appel structuré à orienter le vote d’un groupe identifié.

Deuxième élément : la diffusion, dans un groupe intitulé « Activités Sarcelles », d’un message attribué au rabbin Laurent Berros, relayant une affiche électorale explicite : « Votez Patrick Haddad », à la veille du scrutin.

Ici encore, le sujet dépasse la simple expression individuelle. La diffusion via un canal communautaire structuré, associé à un environnement religieux, interroge directement sur la frontière entre engagement personnel et influence collective.

Une confusion des rôles préoccupante

La question n’est pas celle de la liberté d’expression, qui demeure totale dans un État de droit. Elle est celle de la fonction.

Lorsqu’un responsable religieux ou communautaire s’exprime, il ne le fait jamais totalement à titre privé. Il engage une parole, une influence, parfois une autorité morale sur un groupe identifié.

Dans ce contexte, appeler à voter pour un candidat précis ne relève plus d’un choix individuel, mais d’une orientation politique adressée à une communauté.

Une situation inédite à Sarcelles

De nombreux observateurs locaux le soulignent : jamais, à Sarcelles, des responsables religieux ou communautaires juifs n’avaient pris des positions aussi directes dans une élection locale.

Plus largement, la comparaison interpelle. Il est extrêmement rare d’observer, dans d’autres cultes, des responsables religieux s’impliquer de manière aussi explicite dans des consignes de vote.

Cette singularité renforce le malaise et pose une question de fond sur l’évolution de certains équilibres.

Le rôle du Consistoire en question

Au-delà des individus, c’est aussi la responsabilité des structures qui est posée.

Comment une institution comme le Consistoire peut-elle laisser ses représentants religieux intervenir de manière aussi visible dans le débat électoral ?

Institution religieuse bicentenaire, dépositaire d’une histoire, d’une légitimité et d’une autorité morale reconnues, le Consistoire porte en lui une exigence particulière de neutralité et de hauteur.

Les fonctions religieuses impliquent des devoirs : neutralité, retenue, exemplarité.

Dans ce contexte, une question mérite d’être posée : les statuts et règles internes du Consistoire permettent-ils réellement à ses représentants ou salariés de s’impliquer publiquement dans une action politique ou élective, comme cela semble avoir été le cas à Sarcelles ?

Si tel n’était pas le cas, la situation observée poserait également une question de conformité interne et de respect des obligations attachées à ces fonctions.

Une confusion renforcée par les ambitions internes

Un autre élément vient renforcer le trouble.

Selon des informations circulant dans les milieux communautaires, le rabbin Laurent Berros serait engagé dans une démarche visant à accéder à des fonctions religieuses de premier plan, notamment dans la perspective de la fonction de grand rabbin de Paris.

Dans ce contexte, une question se pose naturellement : comment concilier une ambition relevant du champ strictement cultuel avec des prises de position aussi directes dans le débat politique ?

Cette situation interroge sur la lisibilité du rôle. S’agit-il d’une autorité spirituelle tenue à une exigence de neutralité, ou d’un acteur intervenant dans le champ politique ?

Au-delà des personnes, c’est bien la question de la cohérence et de la crédibilité qui est posée. Peut-on prétendre à la fonction de grand rabbin de Paris tout en intervenant dans le débat politique ?

Une volte-face qui interroge

Quelques jours après ces prises de position, les mêmes acteurs apparaissent aux côtés du nouveau maire, dans un registre institutionnel apaisé.

Le contraste est saisissant.

Aucune explication publique. Aucune clarification. Aucune prise de recul.

Cette transition rapide alimente le sentiment d’une incohérence profonde, voire d’une instrumentalisation ponctuelle de la communauté à des fins politiques.

Une question de légitimité démocratique

Par ailleurs, une interrogation supplémentaire émerge.

Selon plusieurs éléments évoqués localement, la situation du président du Consistoire à Sarcelles pourrait également soulever une question particulière.

Peut-on appeler à voter… sans être soi-même électeur ?

Si celui-ci n’était pas en mesure de participer lui-même au scrutin, comment comprendre qu’il puisse appeler publiquement une communauté à voter pour un candidat précis ?

Au-delà de toute considération personnelle, c’est bien la question de la légitimité démocratique qui est posée.

La question des fichiers et de la mobilisation

Un autre point mérite une attention particulière : les modalités concrètes de diffusion de ces appels.

Au regard de leur ampleur et de leur caractère ciblé, il apparaît légitime de s’interroger sur les circuits de diffusion mobilisés.

Ces messages ont-ils été relayés à partir de réseaux structurés, constitués autour de la vie communautaire ? Ont-ils circulé via des bases de contacts constituées dans un cadre associatif, cultuel ou communautaire ?

Si tel était le cas, la question de leur utilisation à des fins d’orientation électorale ne pourrait être considérée comme anodine.

Car l’usage de fichiers constitués dans un cadre non politique, pour influencer un scrutin, soulève des enjeux à la fois éthiques et juridiques : respect du consentement des personnes, finalité des données collectées, séparation des usages.

Une question de confiance des fidèles et des donateurs

Au-delà des aspects juridiques, une question essentielle touche à la confiance.

Les fidèles et les donateurs qui contribuent au fonctionnement du culte le font dans un cadre clair : soutenir une activité spirituelle, religieuse et communautaire.

Dès lors, une interrogation légitime émerge : ces personnes ont-elles vocation à recevoir, via ces mêmes canaux, des messages à caractère politique ou des consignes de vote ?

La frontière entre accompagnement spirituel et influence électorale ne peut être brouillée sans conséquence.

Car en mobilisant des réseaux constitués autour du culte à des fins politiques, c’est la nature même du lien de confiance qui est susceptible d’être altérée.

Une responsabilité institutionnelle désormais engagée

Au regard de la gravité des faits évoqués, la question ne concerne plus seulement des initiatives individuelles.

Elle interpelle désormais directement les instances dirigeantes.

À cet égard, l’arrivée d’une nouvelle présidence à la tête du Consistoire de Paris – Île-de-France ouvre une perspective.

Il lui appartiendra sans doute de se saisir de ces situations, d’en apprécier la conformité avec les principes et les règles internes de cette institution religieuse bicentenaire, et, le cas échéant, d’apporter les clarifications nécessaires.

Car au-delà des personnes, c’est l’image, la crédibilité et l’autorité morale d’une institution religieuse bicentenaire qui sont en jeu.

Une alerte pour la laïcité

Au-delà du cas sarcellois, cette séquence constitue une alerte.

La laïcité repose sur un équilibre clair : le religieux relève du spirituel, le politique du démocratique.

Lorsque cette frontière s’efface, le risque est grand de voir l’influence religieuse devenir un levier électoral.

une exigence de clarté

La situation observée à Sarcelles appelle une clarification.

Non pour restreindre les libertés individuelles, mais pour rappeler une exigence fondamentale : celle de la séparation des rôles.

Car une démocratie solide repose sur un principe simple :

La foi ne doit jamais dicter le vote.

Eliahou Ben Yeouchoua

Journaliste d’investigation

Israel Actualités

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