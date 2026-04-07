Plus de 400 000 signatures contre la loi déposée par la Députée Caroline Yadan

Silence coupable : quand nos institutions refusent de mobiliser pour soutenir la Loi Yadan déposée par la députée Caroline Yadan



Pendant que certains s’organisent et mobilisent des centaines de milliers de signatures comme les partis d’extrêmes Gauche LFI et leurs alliés, les institutions juives de France restent silencieuses. Un silence qui interroge, et qui aujourd’hui doit cesser.

Il faut arrêter l’hypocrisie.

Lorsque certains groupes veulent peser, ils se mobilisent. Massivement. en quelques heures.

Efficacement. Rapidement. Les pétitions explosent, les relais s’activent, les réseaux fonctionnent à plein régime.

Et nous ?

Rien.

Ou presque à part



Où est la mobilisation du Consistoire Central et du Consistoire de Paris ?

Où est l’engagement du FSJU ?

Où sont les relais communautaires capables de toucher des milliers de fidèles en quelques heures ?

Ou sont les médias, Actualité Juive, Radio J, Radio Shalom, RCJ, Judaïques FM, i24news etc…

Pour notre part, nous faisons le maximum sur les réseaux sociaux, mais ce ne suffit pas !

Quand il s’agit de collecter des dons, ces structures savent parfaitement utiliser leurs bases, leurs fichiers, leurs réseaux.

Mais quand il s’agit de mobilisation citoyenne, de défense collective, de rapport de force politique… plus rien.

Silence.

Et ce silence pose une question simple :

pourquoi ces institutions refusent-elles d’activer leur propre puissance quand les enjeux sont majeurs ?

Et ce qui se joue est majeur

Soyons clairs :

les outils existent.

les contacts existent.

les relais existent.

Ce qui manque, ce n’est pas la capacité.

C’est la volonté.

Pendant ce temps, en face, certains n’ont aucun état d’âme. Ils avancent, unis, structurés, organisés. Ils savent transformer leurs réseaux en puissance d’action.

Et ils gagnent du terrain.

Face à cela, notre immobilisme devient une faute. vous qui vous considérez comme des leaders communautaires vous seraient responsables de ce qui arrivera !

Car dans le monde réel, celui du rapport de force, ce ne sont pas les intentions qui comptent.

Ce sont les mobilisations.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de constater.

Il s’agit d’agir.

Il est temps que le Haïm Korsia,

Élie Korchia, Ariel Goldman, le Rav Azimov, Mendel, le Rav Pezner, Rav Taieb, Rav Kalmenson etc….

Les français en Israel ayant fait leur Alya.. tous doivent signer…

et que l’ensemble des responsables communautaires prennent leurs responsabilités.

Il est temps d’appeler clairement à la mobilisation.

Il est temps d’activer les réseaux.

Il est temps de transformer une communauté en force.

Sinon, d’autres continueront de parler à notre place.

Et d’imposer leur agenda.



Alain SAYADA

Israël Actualités

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