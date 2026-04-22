Tensions explosives dans le détroit d’Ormuz : l’Iran ouvre le feu sur deux navires malgré la prolongation du cessez-le-feu américain .

Une escalade inquiétante au cœur du commerce mondial

Le fragile équilibre dans le détroit d’Ormuz vient de subir un nouveau choc. Alors même que Donald Trump a décidé de prolonger le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, deux incidents maritimes majeurs impliquant des tirs contre des navires commerciaux ont été signalés à proximité des eaux iraniennes.

Selon le Centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), un cargo a été pris pour cible à seulement huit milles nautiques à l’ouest de l’Iran. Le capitaine a rapporté des tirs directs ayant contraint le navire à s’immobiliser. Si aucun dommage structurel n’a été confirmé, l’équipage est resté sain et sauf — un soulagement dans un contexte où chaque incident peut dégénérer.

Une signature attribuée aux Gardiens de la révolution

Un second incident, encore plus grave, s’est produit à proximité d’Oman. Cette fois, un porte-conteneurs a été attaqué par une vedette armée appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique.

Sans avertissement radio préalable, la vedette iranienne aurait ouvert le feu, provoquant des dégâts significatifs sur la passerelle du navire. Là encore, aucun incendie ni pollution n’ont été signalés, et l’équipage n’a pas été blessé.

Ces actions, coordonnées ou non, traduisent une montée en pression militaire dans l’un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde.

Un cessez-le-feu déjà fragilisé

La décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu visait à laisser une dernière chance à la diplomatie, en attendant une proposition unifiée iranienne pour de nouveaux pourparlers au Pakistan.

Mais dans les faits, ces incidents maritimes envoient un message radicalement différent : celui d’un pouvoir iranien fragmenté ou d’une stratégie délibérée de pression militaire indirecte.

L’annulation des discussions prévues mercredi renforce encore davantage le sentiment d’impasse.

Le détroit d’Ormuz : un baril de poudre mondial

Le détroit d’Ormuz concentre à lui seul près de 20 % du trafic pétrolier mondial. Toute déstabilisation de cette zone entraîne immédiatement des répercussions sur les marchés énergétiques et la sécurité internationale.

Ces attaques, même sans pertes humaines, constituent une ligne rouge dangereuse. Elles rappellent que la guerre ne se joue pas uniquement sur terre ou dans les airs, mais aussi dans les routes maritimes vitales de l’économie mondiale.

Vers une confrontation ouverte ?

Entre diplomatie suspendue et actions militaires indirectes, la situation évolue vers une zone grise particulièrement instable. L’implication présumée des Gardiens de la révolution suggère que certains centres de pouvoir à Téhéran pourraient chercher à provoquer ou tester la réaction américaine.

Dans ce contexte, la moindre erreur de calcul pourrait transformer ces incidents en un affrontement direct.

Shai Marciano

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