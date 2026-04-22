Détroit d’Ormuz : Trump hausse le ton, l’Iran étranglé économiquement

Une pression économique sans précédent

La crise entre Washington et Téhéran franchit un nouveau seuil critique. Selon Donald Trump, l’Iran perdrait jusqu’à 500 millions de dollars par jour depuis la paralysie du détroit d’Ormuz, véritable artère énergétique mondiale.

Ce chokepoint stratégique, par lequel transite une part significative du pétrole mondial, est vital pour l’économie iranienne. Sa fermeture entraîne une asphyxie financière immédiate, fragilisant davantage un régime déjà sous sanctions.

Une déclaration choc qui fait trembler la région

Dans une publication sur Truth Social, Donald Trump a accusé Téhéran de jouer un double jeu : officiellement favorable à la fermeture du détroit, mais officieusement désireux de le rouvrir pour stopper l’hémorragie financière.

Mais la déclaration la plus marquante reste celle-ci :

Washington ne pourrait envisager aucun accord avec l’Iran sans une action radicale contre le régime, allant jusqu’à évoquer une destruction de ses structures dirigeantes.

Une prise de position extrêmement dure, qui marque une escalade verbale majeure dans ce bras de fer géopolitique.

Le détroit d’Ormuz, épicentre des tensions mondiales

Le détroit d’Ormuz est aujourd’hui au cœur d’un affrontement indirect entre puissances. Sa fermeture prolongée pourrait provoquer :

une flambée des prix du pétrole à l’échelle mondiale

des perturbations massives du commerce international

une montée rapide vers un conflit militaire

Chaque jour qui passe accentue le risque d’un dérapage incontrôlé.

Une stratégie de pression maximale aux conséquences incertaines

La doctrine américaine semble claire : étrangler économiquement l’Iran pour forcer un basculement politique.

Mais cette stratégie n’est pas sans risques. Acculé, le régime iranien pourrait être tenté de répondre par une escalade militaire ou des actions asymétriques dans la région.

Le Moyen-Orient se retrouve ainsi suspendu à un équilibre précaire, où diplomatie et confrontation s’entremêlent dangereusement.

Shai Marciano

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