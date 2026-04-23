Gaza : ces vérités que certains médias refusent de voir .

Une fois de plus, une réalité dérangeante semble se heurter à un mur de silence. Alors que la planète médiatique s’embrase à la moindre accusation visant Israël, certaines révélations impliquant le Hamas peinent à franchir les portes des grandes rédactions internationales.

Un reportage publié par le Daily Mail a récemment relayé des témoignages de femmes gazaouies affirmant avoir été victimes de pressions sexuelles en échange d’aide alimentaire. Des accusations d’une gravité extrême, qui, si elles étaient confirmées, dessineraient le portrait d’un système de domination interne où la survie dépendrait de la soumission.

Mais au lieu de déclencher une onde de choc médiatique, ces témoignages sont accueillis dans une indifférence quasi générale.

Une indignation à géométrie variable

Ce silence interroge. Pourquoi certaines accusations, parfois non vérifiées, deviennent-elles virales en quelques heures lorsqu’elles visent Israël, tandis que d’autres, tout aussi graves, disparaissent dans les angles morts de l’information dès lors qu’elles concernent le Hamas ?

Il ne s’agit pas ici d’affirmer des faits sans preuve irréfutable — la prudence journalistique s’impose. Mais il est tout aussi légitime de poser une question simple :

le filtre médiatique est-il devenu idéologique ?

Dans un conflit où la guerre des images rivalise avec la guerre des armes, la sélection de l’information n’est jamais neutre. Elle construit des récits. Elle façonne des perceptions. Et parfois, elle protège des vérités inconfortables.

Gaza, prison du Hamas ?

Depuis des années, de nombreuses voix — souvent étouffées — décrivent un territoire où la population vit sous la contrainte d’un pouvoir autoritaire. Le Hamas, qui se présente comme un mouvement de résistance, exerce également un contrôle politique, social et sécuritaire strict sur la bande de Gaza.

Si les témoignages évoqués s’avèrent fondés, ils ne seraient pas une anomalie, mais l’expression extrême d’un système où la dignité humaine peut être sacrifiée au profit du pouvoir.

Car c’est bien là le cœur du problème :

le Hamas ne combat pas seulement Israël — il contrôle aussi son propre peuple.

Le courage des témoins… et le silence des puissants

Dans ce contexte, ceux qui parlent prennent des risques immenses. Témoigner à Gaza, sous l’autorité du Hamas, n’est pas un acte anodin. C’est potentiellement mettre sa vie en danger.

Et pourtant, ces voix existent.

Mais elles dérangent. Parce qu’elles brisent une narration simpliste, celle d’un conflit réduit à une opposition binaire entre victimes et oppresseurs. La réalité est plus complexe, plus sombre, et parfois plus inconfortable à entendre.

Le devoir de vérité

Le rôle du journalisme n’est pas de choisir ses victimes ni de hiérarchiser les souffrances. Il est de chercher la vérité, partout où elle se trouve, même lorsqu’elle contredit les récits dominants.

Ignorer ces témoignages ne protège pas les populations civiles. Cela ne fait que renforcer l’impunité de ceux qui pourraient être responsables.

Dans une époque saturée d’images et de slogans, la véritable exigence est celle-ci :

regarder les faits en face — tous les faits.

Shai Marciano

Israël Actualités – Copyright 2026