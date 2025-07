Tsahal se préparerait à plusieurs jours de combat en Syrie contre les forces syriennes à Soueïda, dans le but de protéger les civils druzes 

Tsahal a également indiqué que le régime compte environ 200 miliciens commettant des atrocités contre les druzes à Soueïda, tandis que 1 000 autres membres des forces armées officielles du régime syrien ont encerclé et isolé la ville.

En outre, L’armée israélienne a laissé entendre que le régime syrien pourrait utiliser ce modèle pour tenter de nier de manière plausible son implication directe dans les atrocités. Tsahal a plutôt laissé entendre que la crise actuelle s’était développée de manière organique entre les druzes syriens et les bédouins syriens et que le régime avait saisi l’occasion de la crise pour tenter d’affirmer son pouvoir et son contrôle dans cette partie majoritairement druze du sud de la Syrie une fois pour toutes.

Cet après-midi, les forces aériennes israéliennes ont mené 160 attaques aériennes contre les forces du régime syrien dans et autour de Soueida, dans le sud de la Syrie. Par ailleurs, l’armée israélienne a attaqué des parties du ministère de la Défense syrien et du palais présidentiel à Damas.

Depuis dimanche, des affrontements ont éclaté entre milices druzes et tribus bédouines, déclenchés par l’enlèvement d’un commerçant druze, faisant des centaines de morts (dizaines de civils et combattants).

Le gouvernement intérimaire syrien islamiste a déployé ses troupes, ce que les chefs druzes ont d’abord accepté, avant que certains ne dénoncent des violences, exécutions sommaires et pillages. Face à ce chaos, Israël a mené plusieurs frappes contre les forces syriennes, affirmant vouloir protéger la communauté druze.

Eliran COHEN pour Israel Actualités