Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent trois hauts responsables du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces aériennes de Tsahal ont mené cette semaine une attaque dans le nord de la bande de Gaza, en éliminant le terroriste Barhoum Shahin, chef de la région ouest de Gaza au sein du mécanisme de sécurité générale du Hamas, ainsi que le terroriste Hachem Tartzour, président du comité d’urgence du groupe terroriste palestinien dans l’est de Gaza.

Tsahal précise dans son communiqué que dans le cadre de leurs fonctions, les terroristes ont agi dans les domaines sécuritaires et administratifs du Hamas à Gaza, contre la population gazaouie, et ont apporté leur aide aux terroristes de la branche armée de l’organisation, tout en utilisant des moyens de répression et de violence contre les habitants de l’enclave palestinienne.

En outre, l’armée israélienne a également informé que lors de l’attaque, le terroriste Faraj Eloul a également été éliminé. Il était président du comité juridique et membre du conseil législatif du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités