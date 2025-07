Israël en guerre : les forces de Tsahal attaquent des cibles terroristes des Houthis dans le port d’Hodeïda au Yémen

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les forces aériennes israéliennes ont frappé ce matin des cibles terroristes houthies dans le port de Hodeïda, au Yémen, via des drones télécommandés.

Les frappes ont visé du matériel d’ingénierie utilisé pour restaurer les infrastructures du port, des réservoirs de carburant, des navires utilisés dans des opérations militaires contre Israël et des navires dans la zone maritime proche du port. D’autres infrastructures terroristes utilisées par les Houthis ont également été touchées.

Cette attaque israélienne fait suite à un incident survenu vendredi, lorsque des sirènes ont retenti à travers Israël après l’interception d’un missile tiré depuis le Yémen.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a d’ailleurs indiqué dans un communiqué suite à cette attaque de Tsahal, que le Yémen subira le même sort que l’Iran si les Houthis continuent à attaquer Israël.

« Tsahal a frappé à l’instant des cibles terroristes du régime terroriste houthi dans le port de Hodeïda, et fait appliquer avec force toute tentative de réhabilitation des infrastructures terroristes déjà attaquées. Comme je l’ai déjà affirmé : le sort du Yémen sera le même que celui de Téhéran. Les Houthis paieront un lourd tribut pour les tirs de missiles en direction de l’État d’Israël. Nous continuerons à agir, à tout moment et en tout lieu, pour défendre l’État d’Israël« , a déclaré Israel Katz.

La dernière offensive israélienne contre des cibles houthies au Yémen a eu lieu il y a environ deux semaines, dans le cadre de l’opération « Drapeau noir ». Cette campagne militaire a ciblé trois ports clés : Hodeïda, As-Salif et Ras Issa.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités