Israël en guerre : Adam Boehler affirme qu’Israël utilisera des « mesures cinétiques » contre le Hamas à Gaza, si les otages ne sont pas libérés

L’envoyé américain pour les otages, Adam Boehler, a affirmé, lors d’une interview accordée à CNN, que si le Hamas n’agit pas en faveur d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ne rend pas les otages, « Israël va devoir prendre des mesures cinétiques » contre le groupe terroriste palestinien durant la guerre à Gaza.

L’expression de « guerre cinétique » est utilisée pour décrire le recours à la force physique et à la violence pour atteindre des objectifs militaires ou politiques, entrainant des pertes humaines, des destructions matérielles et des affrontements physiques.

Adam Boehler a également indiqué qu’Israël a « un nouveau sentiment de capacité à faire quelque chose », suite à la campagne de frappes aériennes réussies contre l’Iran, lors de l’opération « Lion Levant » qui a eu lieu il y a un mois.

En outre, l’envoyé américain a monté son optimisme concernant les négociations en cours pour un accord de cessez-le-feu à Gaza, affirmant que « les israéliens veulent que quelque chose soit fait« . Néanmoins, Adam Boehler a aussi déclaré que « le Hamas est très têtu ».

« On leur a proposé beaucoup de choses qu’ils devraient accepter, et il est temps pour le Hamas de libérer les otages« , a indiqué Adam Boehler.

Hier soir, la chaîne de télévision israélienne N12 a informé que Les États-Unis, ainsi que leurs partenaires régionaux, estiment que « la balle est désormais dans le camp du Hamas » et qu’ils doivent faire preuve de flexibilité pour faire avancer un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une source a également déclaré à N12 que si un accord n’était pas trouvé, « la faute en incomberait entièrement au Hamas ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités