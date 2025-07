Mise au point: l’agression d’un fidèle de la synagogue de Vincennes/Saint Mandé était un fake

Mise au point importante sur l’incident de samedi matin

Dernière minute — nous venons d’apprendre, après visionnage des caméras de surveillance, que le fidèle présumé agressé samedi matin en se rendant à la synagogue n’a en réalité subi aucune agression. Les images montrent clairement que l’intéressé a chuté seul, sans intervention extérieure.

Ce constat nous oblige à faire preuve de retenue et de réflexion. Les faits démontrent que la « victime » ne l’était pas et que les « agresseurs » n’ont jamais existé. Cela doit nous alerter sur l’importance de la vérification des faits avant toute communication publique, surtout lorsqu’il s’agit de sujets aussi graves.

⚠️ Notre crédibilité collective est en jeu. Nous devons nous abstenir de réactions hâtives, même lorsqu’une situation semble alarmante. Crier au loup sans fondement ne peut que desservir notre cause et affaiblir la parole communautaire lorsqu’elle est réellement nécessaire.

Nous reconnaissons aujourd’hui que nous avons commis une erreur en relayant trop rapidement cette information, que nous avons, comme beaucoup, considérée crédible au premier abord.

Cependant, si nous étions restés silencieux face à une possible agression d’un membre de notre communauté, cela aurait également été perçu comme une négligence. C’est donc avec un souci sincère de protection, d’alerte et de solidarité que nous avons partagé cette information, dans l’attente de vérifications.

Aujourd’hui, en toute transparence, nous reconnaissons cette erreur de communication et nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. Ce genre de situation doit nous inciter collectivement à plus de prudence, afin de préserver notre crédibilité et de ne pas fragiliser nos justes combats contre l’antisémitisme réel, qui existe bel et bien.

Cela dit, il est essentiel de ne pas rejeter la faute uniquement sur cette personne. Il est probable qu’elle traverse un moment de fragilité ou de souffrance personnelle, qui mérite compréhension et accompagnement, et non stigmatisation.

Nous appelons donc à la bienveillance. Si cette personne a besoin d’un suivi médical ou psychologique, nous devons lui apporter le soutien et l’écoute nécessaires, afin d’éviter qu’elle ne s’isole davantage.

Alain SAYADA