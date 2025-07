Nicole Kayat zal une femme exceptionnelle vient de nous quitter

Hommage à Nicole Kayat ז״ל

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Nicole Kayat ז״ל, une femme exceptionnelle, profondément aimée et respectée de tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin.

Nicole était habitée par un immense Hessed, une générosité de cœur inépuisable, toujours tournée vers les autres, avec douceur, intelligence et bonté. Elle portait en elle un amour infini pour ses enfants et petits-enfants, qu’elle chérissait avec une tendresse lumineuse.

Elle avait cette capacité rare à rassembler, à réconforter, à prêcher la bonne parole autour d’elle, sans jamais juger. Sa maison et son cœur étaient toujours ouverts.

Nicole était aussi profondément liée à Israël, une terre qu’elle portait dans son âme. Depuis le 7 octobre, chaque nouvelle, chaque soldat tombé, faisait naître en elle une douleur personnelle, comme si chaque soldat était un fils. Elle exprimait souvent cette angoisse, ce sentiment d’appartenance et de responsabilité.

Hier soir, Nicole a pris son dernier voyage vers la Terre Sainte, pour rejoindre le Gan Eden, ce jardin éternel de paix, qu’elle mérite tant.

Nicole, tu resteras à jamais dans nos cœurs, dans nos souvenirs, et dans chaque acte de bienveillance que tu nous as inspiré.

A ses enfants David, Claude sa fille et petits enfants nous tenions à présenter toutes nos condoléances

Baroukh Dayan HaEmet.

Alain et Katy SAYADA Alexandre, Julia et Eythan et Shanonn