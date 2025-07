Israël en guerre : 25 pays occidentaux, dont la France, exigent la fin de la guerre à Gaza et dénoncent le système d’aide humanitaire de la GHF

Dans une déclaration conjointe publiée aujourd’hui, vingt-cinq pays occidentaux dont la France, le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon, l’Australie, le Canada et le Danemark ont appelé à la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza et ont critiqué le modèle de distribution d’aide humanitaire de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF).

Les pays occidentaux ont affirmé que plus de 800 Palestiniens ont été tués alors qu’ils cherchaient de l’aide et ont condamné ce qu’ils ont appelé « l’approvisionnement au compte-gouttes de l’aide et le meurtre inhumain de civils ».

« Le modèle de distribution d’aide du gouvernement israélien est dangereux, alimente l’instabilité et prive les Gazaouis de dignité humaine« , ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des vingt-cinq pays dans la déclaration.

La GHF subit des critiques sévères depuis son implantation dans la bande de Gaza. En effet, la majorité des victimes des civils gazaouis dans l’enclave palestinienne se trouvent à proximité des sites de la Fondation.

Depuis, l’ONG a souvent démenti ces critiques qui pilulent dans les médias, affirmant que le Hamas et l’ONU diffuse des campagnes de désinformation à son encontre et accusant des groupes violents ou des provocateurs dans les foules, d’être responsables des morts de civils.

Par ailleurs, Le porte-parole de la Fondation humanitaire pour Gaza, Chapin Fay, a critiqué, aujourd’hui, lors d’un point presse, l’ONU pour avoir « abandonné la distribution d’aide » à Gaza, indiquant que son organisation, soutenue par les États-Unis et Israël, est prête à prendre le relais.

« Nous pouvons livrer l’aide en toute sécurité, mais l’ONU rejette nos offres », a informé Chapin Fay.

En outre, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter) que l’État d’Israël rejette la déclaration conjointe des vingt-cinq pays.

« Toutes les déclarations et toutes les allégations doivent être dirigées contre le seul responsable de l’absence d’accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu : le Hamas, qui a déclenché cette guerre et la prolonge« , a déclaré le ministère israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités