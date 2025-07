Israël en guerre : Tsahal annonce le décès d’un de ses soldats, tué au combat dans le sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que le sergent-chef réserviste Vladimir Loza, âgé de 36 ans et originaire d’Ashkelon a été tué au combat à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Vladimir Loza servait au sein du bataillon 7020 de la 5e brigade.

Selon le déroulé des faits, le soldat israélien a été tué lors de l’effondrement d’un bâtiment qui aurait été causé par une explosion. Tsahal a indiqué qu’une enquête est en cours concernant cet incident, mais que l’évaluation initiale évoque la présence d’un engin explosif placé sur les lieux. Par ailleurs, deux autres soldats ont été légèrement blessés lors du même incident.

Hier soir, un autre combattant de Tsahal a été tué au sud de la bande de Gaza : le sergent-chef Amit Cohen, 19 ans, a trouvé la mort à Khan Yunès à la suite du déclenchement accidentel d’un explosif lors de la préparation d’un drone d’attaque israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités