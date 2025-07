Les États-Unis décident de se retirer de l’UNESCO, accusant l’organisation onusienne d’adopter des politiques hostiles à l’égard de l’Amérique et d’Israël

Le New York Post a informé aujourd’hui que le président américain, Donald Trump, a annoncé ce mardi le retrait des États-Unis de l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, au vu de ses positions anti-américaines et anti-israéliennes ainsi que de son programme woke.

« Le président Trump a décidé de retirer les États-Unis de l’UNESCO, qui soutient des causes culturelles et sociales éveillées et clivantes, totalement en décalage avec les politiques de bon sens pour lesquelles les américains ont voté en novembre. Ce président fera toujours passer l’Amérique avant tout et veillera à ce que l’adhésion de notre pays à toutes les organisations internationales soit conforme à nos intérêts nationaux« , a déclaré Anna Kelly, attachée de presse adjointe de la Maison-Blanche au New York Post.

Cette décision américaine drastique fait suite à une évaluation de 90 jours lancée par Donald Trump au mois de février dernier concernant l’implication des États-Unis au sein de l’UNESCO, soulignant la nécessité d’enquêter sur tout antisémitisme ou attitude anti-israélienne au sein de l’agence onusienne.

Un responsable de la Maison-Blanche a indiqué au journal américain que lors de cette évaluation, des responsables de l’administration ont exprimé des inquiétudes quant aux politiques de l’UNESCO en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, ainsi qu’à ses apparentes tendances pro-palestiniennes et pro-chinoises.

En outre, un autre responsable américain a indiqué au New York Post que le Conseil exécutif de l’UNESCO a constamment adopté des mesures anti-israéliennes et anti-juives, comme le classement de sites sacrés du judaïsme au patrimoine mondial palestinien.

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter) le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a salué la décision des États-Unis de se retirer de l’UNESCO.

« Nous saluons la décision de l’administration américaine de se retirer de l’UNESCO. Il s’agit d’une étape nécessaire, visant à promouvoir la justice et le droit d’Israël à un traitement équitable au sein du système des Nations Unies, un droit souvent bafoué en raison de la politisation de ce domaine. La stigmatisation d’Israël et la politisation par les États membres doivent cesser, dans cette institution comme dans toutes les autres agences professionnelles des Nations Unies« , a affirmé le ministre israélien.

En 2017, Donald Trump avait déjà ordonné aux États-Unis de quitter l’UNESCO, invoquant des préjugés anti-israéliens similaires. Les États-Unis ont réintégré l’organisation en 2023, sous la présidence de Joe Biden, en s’engageant à payer plus de 600 millions de dollars de cotisations.

Eliran COHEN pour Israel Actualités