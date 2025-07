Israël en guerre : l’accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu dans les prochains jours

Des responsables israéliens ont déclaré aujourd’hui à Israel Hayom que les parties étaient sur le point de conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza « dans quelques jours seulement, peut-être même moins ».

« La grande majorité des différends ont été résolus, y compris la question de l’aide humanitaire. Aux termes de l’accord, 500 camions entreront quotidiennement à Gaza. 300 d’entre eux sont destinés aux centres de distribution, le reste étant réparti dans toute la bande de Gaza« , a indiqué un responsable israélien à Israel Hayom.

Par ailleurs, toujours selon Israel Hayom, un accord a également été trouvé sur les conditions de libération des terroristes. Environ 1 000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes devraient être libérés, en plus des 100 à 200 condamnés à perpétuité. Cependant, un responsable israélien a ajouté que « la dernière question non résolue concerne la carte du retrait prévu de Tsahal du corridor de Morag ».

Par ailleurs, une source palestinienne a affirmé au média saoudien Asharq que dans le cadre des négociations en cours concernant un accord de cessez-le-feu à Gaza, les discussions indirectes entre Israël et le Hamas au Qatar porteraient toujours sur les cartes de retrait. Selon cette source, les médiateurs égyptiens et qataris collaborent avec l’administration américaine pour combler le fossé et élaborer une carte acceptable pour les deux parties.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités