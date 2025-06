Pétition citoyenne : pour la suspension de Rost, de son vrai nom Amewofofo Adom’Megaa d’i24NEWS faisant l’apologie implicite d’acte de Résistance du Hamas en attisant la haine contre Israel et les juifs de France

À l’attention de la direction d’i24NEWS,

Depuis plusieurs semaines, de nombreux téléspectateurs s’indignent de la présence récurrente sur vos plateaux d’un intervenant médiatique en la personne de Rost président des Banlieues Actives dont les propos, ambigus et complaisants, vis-à-vis du Hamas et de sa haine contre le premier ministre Benjamin Netanyahu, choquent profondément, la majorité des juifs de France

En se présentant comme un défenseur de la cause palestinienne tout en désignant à demi-mots les terroristes du Hamas comme des “résistants”, cette personne brouille les lignes entre engagement politique et apologie du terrorisme. Ces déclarations, faites dans un contexte particulièrement sensible, portent atteinte à la mémoire des victimes du 7 octobre et banalisent des actes de barbarie unanimement condamnés à l’échelle internationale.

Cette posture idéologique, largement relayée dans certaines banlieues françaises, confère à cet individu un statut d’icône, contribuant à nourrir un climat d’hostilité envers la communauté juive, de division et de désinformation. Ce n’est pas seulement inacceptable : c’est dangereux et scandaleux pour qu’une chaine accepte ces méthodes.

Nous, signataires de cette pétition :

dénonçons avec fermeté ces propos ambigus qui relativisent la violence terroriste du Hamas en qualifiant d’acte de résistance le pogrom du 7 Octobre,

demandons à i24NEWS d’assumer ses responsabilités éditoriales,

réclamons la suspension immédiate de cette personne des antennes de la chaîne ,

appelons à un rappel clair des principes éthiques que toute rédaction digne de ce nom devrait défendre.

La liberté d’expression ne saurait être un prétexte pour banaliser la haine des juifs en glorifiant des actes terroristes sous couvert de résistance, même implicitement. Le devoir d’un média responsable est d’éclairer, pas d’attiser.

#StopApologieHamas #RespectPourLesVictimes #i24Responsable

Alain SAYADA

Israel Actualités