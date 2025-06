Alors que la Tension monte avec Macron, Israel va devoiler

son nouveau bijou au Salon Aeronautique de Paris

Israël s’apprête à dévoiler son innovant système de défense, le « Bouclier laser », lors du salon aéronautique de Paris dans environ deux semaines. Ce système de Tsahal est conçu pour offrir des portées d’interception plus longues, des cycles de réponse plus rapides, et une capacité de ciblage précise, le tout à un coût marginal négligeable.

Cette technologie promet de révolutionner les systèmes de défense en fournissant des solutions efficaces contre les menaces aériennes, et devrait susciter un grand intérêt à l’échelle mondiale, en particulier dans le contexte actuel des tensions géopolitiques. La présentation de ce système lors d’un événement aussi prestigieux pourrait renforcer la position d’Israël en tant que leader de l’innovation militaire et attirer l’attention des pays cherchant à moderniser leurs capacités de défense.

Alain SAYADA