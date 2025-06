Alors que le président Emmanuel Macron continue de faire des menaces à l’encontre d’Israël, qui se défend contre les terroristes du Hamas responsables des attaques du 7 octobre, des informations révèlent que la France occupe un bien qui aurait été spolié à une famille juive d’Irak.

L’ambassade de France à Bagdad est installée dans un bâtiment qui appartenait à une famille juive avant la spoliation de leurs biens, survenue après la création de l’État d’Israël en 1948, ainsi que lors des crises qui ont frappé la communauté juive en Irak. Cette situation soulève des questions sensibles concernant les droits de propriété et la restitution des biens aux familles juives irakiennes, qui ont été contraintes de fuir leur pays en raison de persécutions et de discriminations.

Ce contexte historique met en avant les défis liés à la reconnaissance des injustices passées et à la façon dont les États abordent la question de la restitution des biens spoliés. La présence de l’ambassade de France dans un tel bâtiment peut également susciter diverses réactions, tant sur le plan diplomatique que communautaire, en soulignant l’importance de l’histoire des communautés juives en Irak. Cette situation appelle à une réflexion plus large sur les conséquences des conflits et sur la nécessité de reconnaître et de réparer les injustices du passé.

Alors aujourd’hui, apres vos positions et le refus de ne pas participer à la marche contre l’antisémitisme, nous voudrions connaitre votre position ur cette spoliation d’un bien juif par la France

Israel Actualités