Lettre au président Macron d’une mère endeuillée Laëtitia Lyard, mère de Nathane tombé au combat le 7 octobre, a écrit une lettre ouverte au Président français.

Je me permets de vous remémorer l’histoire de mon fils Nathane – franco-israélien tombé en sauvant des habitants du village Kerem Shalom à la frontière de Gaza.Ce petit village paisible était un vrai paradis avant cette attaque. Le 7 octobre, ils ont fait face à des terroristes enragés et Nathane a reçu une roquette en pleine tête en protégeant ces innocents qui couraient se mettre à l’abri pour ne pas être assassinés.

Et une fois de plus, au lieu de soutenir le camp démocratique pour lutter contre le terrorisme et pour la libération des otages, vous appelez Israël à capituler et à récompenser le terrorisme …