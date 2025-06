Israël en guerre : la grand-mère de deux enfants français morts à Gaza, porte plainte à Paris contre Israël pour génocide

Selon des informations rapportées par l’AFP, une plainte contre X pour meurtre, crime contre l’humanité et génocide a été déposée aujourd’hui au pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris par Jacqueline Rivault, une grand-mère accusant l’État d’Israël d’avoir tué ses deux petits-enfants durant la guerre dans la bande de Gaza en 2023.

La plainte de 48 pages annoncée vendredi à l’AFP par l’avocat Arié Alimi, affirme que Janna et Abderrahim Abudaher, âgés de 6 et 9 ans, sont morts dans une maison du nord de la bande de Gaza « frappée par deux missiles de F16 tirés par l’armée israélienne« .

Plus précisément, le document indique que la « violence extrême » et les « bombardements réguliers » de l’armée israélienne sur Gaza après le 7 octobre ont conduit la famille à quitter son appartement pour se réfugier successivement dans une maison familiale puis une école. Les deux enfants ont ensuite été touchés par deux missiles dans une autre habitation.

Abderrahim est mort « sur le coup », et Janna peu après son transfert à l’hôpital, selon la plainte. Leur frère, Omar, a été grièvement blessé, mais vit toujours dans la bande de Gaza, comme sa mère, Yasmine Z.

La plainte stipule également que « la nationalité française des victimes pourrait déclencher la compétence directe de la justice française sur ces accusations de génocide, catégoriquement rejetées par Israël comme scandaleuses« . Cette plainte vise nommément le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le gouvernement israélien et Tsahal, présentant ce bombardement comme participant d’un projet visant à « éliminer la population palestinienne« . La Ligue des Droits de l’homme a aussi annoncé se joindre à cette action judiciaire.

Néanmoins, une ombre demeure au tableau : la mère des deux enfants, Yasmine Z, été condamnée en 2019, en son absence à Paris, pour financement du terrorisme pour avoir distribué de l’argent à Gaza à des membres du Jihad islamique palestinien et du Hamas entre 2012 et 2013. Elle est également visée par un mandat d’arrêt.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 56 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités