Israël en guerre : les forces de Tsahal s’emparent de l’est de la de ville Khan Yunès, situé au sud de Gaza

Selon les informations du journal arabe Asharq Al-Awsat, dans le cadre de l’opération « Chars de Gédéon » dans la bande de Gaza, Les forces de Tsahal ont pris le contrôle ce matin de toutes les zones à l’est de la route Salah al-Din dans la ville de Khan Younès, situé au sud de l’enclave palestinienne.

Asharq Al-Awsat, qui se base sur les dires de sources palestiniennes, a également rapporté que des frappes de drones et d’avions de chasse dans les quartiers ouest, ainsi que de bombardements d’artillerie intensifs ont été effectués par l’armée israélienne.

Les sources palestiniennes ont indiqué au journal arabe que l’armée israélienne a clairement l’intention d’encercler l’intégralité de Khan Younès, ce qui explique les frappes dans les quartiers nord de la ville, notamment le quartier de Hamad.

Par ailleurs, les médias arabes ont informé que dans le quartier de Hamad des étages supérieurs des immeubles piégés auraient été ciblés par les forces israéliennes afin d’éviter des tirs de snipers lors de futurs affrontements.

De son côté, Tsahal a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants israéliens ont détruit un tunnel d’un kilomètre de long à Khan Yunès, qui servait d’espace de séjour et de refuge aux terroristes du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités