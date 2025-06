Israël en guerre : l’État d’Israël aurait transféré des centaines millions de shekels pour financer le nouveau mécanisme d’aide humanitaire dans la bande de Gaza

Selon des informations rapportées par la chaine de radio publique israélienne KAN, le gouvernement israélien aurait transféré des centaines de millions de shekels destinés au mécanisme d’aide humanitaire à la bande de Gaza en les faisant transiter par le « système de sécurité ».

KAN précise que la description du bénéficiaire des fonds a été rédigée uniquement comme « établissement de sécurité », alors que de telles transactions doivent généralement inclure les détails du ministère spécifique et de l’objectif des fonds.

Des sources ont indiqué à KAN que le gouvernement israélien aurait approuvé le transfert des fonds début mai sans préciser les finalités prévues de l’argent et aurait traité la transaction « sous le radar », afin de la cacher au public et notamment auprès de la base de droite dure du gouvernement, opposé à la distribution d’aide humanitaire à Gaza.

Le bureau du premier ministre israélien et le ministère israélien des Finances ont démenti les informations rapportées par KAN, déclarant que « l’État d’Israël ne finance pas l’aide humanitaire à Gaza« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 56 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités