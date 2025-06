Israël en guerre : Tsahal récupère le corps de deux otages décédés à Gaza, lors d’une opération spéciale

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que lors d’une opération spéciale qui a eu lieu hier soir à Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont récupéré les corps sans vie des otages Judith Weinstein Haggai et de son mari, Gadi Haggai.

Les informations qui ont permis leur rapatriement en territoire israélien ont été obtenues lors de l’interrogatoire d’un terroriste capturé par les combattants israéliens.

Après un processus d’identification au Centre national de médecine légale, en collaboration avec la police israélienne, l’équipe des otages et des personnes disparues de la direction du personnel de Tsahal a informé la famille et la communauté du kibboutz Nir Oz.

Nous bénissons la boucle qui se referme et le retour pour l’enterrement de nos proches, qui sont sortis se promener ce matin du sabbat noir et ne sont jamais revenus », a déclaré la famille Weinstein Haggai dans un communiqué.

Judith Weinstein Haggai, 70 ans, et Gadi Haggai, 72 ans, possédaient tous deux la nationalité américaine. Judith Weinstein Haggai possédait également la nationalité canadienne. Ils laissent derrière eux quatre enfants et sept petits-enfants.

Judith Weinstein Haggai était professeur d’anglais spécialisé auprès des enfants ayant des besoins spécifiques et travaillait avec des enfants anxieux en utilisant des méthodes de méditation. Poète et entrepreneuse, elle se consacrait à la paix et à la fraternité, a indiqué le kibboutz Nir Oz à l’annonce de son décès.

Le kibboutz Nir Oz a aussi indiqué que Gadi Haggai était « une personne intelligente, un musicien doué dès l’âge de trois ans, un chef cuisinier et un adepte d’un régime végétalien sain ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 56 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités