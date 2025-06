Israël bat le record des exportations de défense en 2024 pour la quatrième année consécutive

Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui avoir battu le record des exportations de défense en 2024 pour la quatrième année consécutive, avec une augmentation de 13 % par rapport à 2023, atteignant près de 52 milliards de shekels, soit l’équivalent d’environ 14,8 milliards de dollars.

Plus de la moitié des accords d’exportation de matériel de défense ont eux-mêmes dépassé la barre des 100 millions de dollars, et plus de la moitié d’entre eux ont été conclus avec des pays européens. En 2023, les ventes européennes n’avaient représenté que 35% des ventes.

En ce qui concerne les autres régions, l’Asie et le Pacifique ont représenté 23 % des ventes, en baisse par rapport aux années précédentes où elles étaient plus proches de 30 %. L’Amérique du Nord est restée stable à 9 %, les années précédentes se situant également autour de 10-11 %.

Le ministère israélien révèle aussi que les systèmes de défense aériens contre les missiles et les roquettes, tels que le Dôme de fer, Hetz (flèche), la Fronde de David ou encore Sharvit Ksamim (Baguette magique), ont représenté 48 % de toutes les ventes contre 36 % en 2023.

En outre, les véhicules blindés de combat et autres véhicules terrestres ont représenté 9 % des ventes. Néanmoins, les drones ont représenté 8 % des exportations, une baisse par rapport à certaines années précédentes.

Israel Katz, le ministère israélien de la Défense, a salué les chiffres dévoilés par le ministère, affirmant que les performances militaires impressionnantes d’Israël face au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis et à l’Iran ont rendu ses produits de défense plus attrayants que jamais.

« Cet exploit remarquable est le résultat direct des succès de Tsahal et des industries de défense contre le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le régime des ayatollahs en Iran, et dans d’autres endroits où nous agissons contre les ennemis d’Israël. Le monde voit la puissance israélienne et souhaite en être partenaire« , a déclaré le ministre israélien de la Défense.

Eliran COHEN pour Israel Actualités