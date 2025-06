Israël en guerre : la porte-parole de la Maison-Blanche fustige les médias internationaux pour avoir repris « les mensonges du Hamas » concernant les incidents de l’aide humanitaire à Gaza

Lors d’une conférence de presse, Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a critiqué avec virulence les médias internationaux, et notamment la BBC, pour ne pas avoir fait preuve de la diligence requise dans leur couverture des informations palestiniennes au sujet des incidents graves qui auraient eu lieu dimanche lors de la distribution d’aide humanitaire à Gaza, qui incrimineraient Tsahal.

Selon ces informations reprises par les médias internationaux, les forces israéliennes auraient tiré sur des civils gazaouis venus chercher de la nourriture, faisant une trentaine de morts.

« Contrairement à certains médias, nous ne prenons pas la parole du Hamas pour argent comptant. Nous préférons vérifier les faits, contrairement à la BBC qui a dû retirer complètement son histoire après avoir écrit ‘un char israélien a tué 26 personnes’, puis ‘un char israélien a tué 21 personnes’, avant de reconnaître qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve après examen des images« , a affirmé Karoline Leavitt.

La porte-parole de la Maison-Blanche a également indiqué qu’elle « allait examiner les rapports avant de les confirmer depuis cette tribune ou avant de prendre des mesures » et a suggéré que les journalistes « qui se soucient réellement de la vérité fassent de même afin de réduire la quantité de désinformation qui circule dans le monde« .

Dans un communiqué publié cet après-midi, la BBC a nié avoir supprimé ses articles après avoir examiné les images.

« L’affirmation selon laquelle la BBC aurait retiré un article après avoir visionné des images est totalement fausse. Nous n’avons supprimé aucun article et nous maintenons nos informations. Nos articles et titres d’actualité sur l’incident du centre de distribution d’aide de dimanche ont été mis à jour tout au long de la journée avec les derniers chiffres de mortalité au fur et à mesure qu’ils arrivaient de diverses sources. Ces morts ont toujours été clairement attribuées, du premier chiffre de 15 par les médecins, aux 31 morts du ministère de la Santé dirigé par le Hamas, jusqu’au communiqué final de la Croix-Rouge faisant état d’au moins 21 morts dans son hôpital de campagne. C’est une pratique courante dans toute actualité en constante évolution« , a affirmé le média britannique.

En outre, le Washington Post qui a aussi relayé les informations palestiniennes a publié un correctif substantiel reconnaissant que « les versions initiales n’ont pas respecté les standards d’équité du journal » et qu’elles « attribuaient une certitude injustifiée à ce qui était connu concernant l’implication israélienne« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités