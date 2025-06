Israël en guerre : Tsahal annonce le décès d’un de ses soldats, tué au combat dans le nord de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que le sergent-chef réserviste, Alon Farkas, 27 ans, originaire de Kabir, est tombé au combat hier dans le nord de la bande de Gaza.

Alon Farkas faisait partie du 6646e bataillon de reconnaissance de la 646ᵉ brigade de parachutistes de réserve. Il a été tué lors d’une opération du bataillon des parachutistes à Shuja’iyya, dont le but était de vider la zone des terroristes. Au cours de cette opération, un terroriste palestinien a ouvert le feu à bout portant sur les soldats avec un fusil d’assaut, tuant Alon Farkas et blessant grièvement un autre soldat israélien.

Hier, Tsahal avait informé que trois soldats de la brigade Givati, le sergent Lior Steinberg, 20 ans, originaire de Petah Tikva, le sergent Ofek Barhana, 20 ans, originaire de Yavne et le sergent Omer van Gelder, 22 ans, originaire de Maale Adumim, ont été tués lundi lors d’une explosion à Jabaliya, dans le nord de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités