Tribune Alain SAYADA— « Combien de signes faudra-t-il encore ignorer ? » SANS QUE NOS REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES OSENT SE DRESSER FACE A NOS ENNEMIS.

Depuis plusieurs semaines, la France est confrontée à une recrudescence d’actes antisémites d’une gravité alarmante. En 72 heures seulement, les faits s’accumulent :

Tentative d’incendie d’une synagogue à Conflans-Sainte-Honorine.

Agression d’un rabbin en pleine rue à Deauville.

Tags antisémites sur les murs de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah à Paris.

Vandalisme d’une école primaire à Lyon : croix gammées, insultes antisémites, slogans pro-palestiniens et départ de feu.

Hier soir un jeune homme à Poissy ( Yvelines ) s’est introduit dans la synagogue de la ville,

il a été interpelé et placé en garde à vue.

Ces événements ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans un climat de haine attisé par les tensions internationales, et alimenté par l’impunité dont semblent bénéficier certains agitateurs. Aujourd’hui, ce sont des synagogues, des écoles, des symboles de mémoire qui sont ciblés. Faudra-t-il un drame dans une classe juive ou une attaque dans un restaurant cachère pour que la République prenne la mesure du danger ?

Face à ces menaces – interne et externe – le silence n’est plus une option. Il est temps que les responsables politiques, les intellectuels, les médias et la société civile s’expriment avec clarté et fermeté, notamment ceux qui sembleraient nous représenter sans qu’ils y aient de pressions sur ceux qui nous gouvernent, bien évidement je parle de ceux dont je pointe du doigt à chaque agression ou attaquent contre des juifs en France.. le Grand Rabbin de France Haim Korsia et le Président du Consistoire Centrale Elie Korchia.

Nous appelons à ceux là :

D’voir une réaction rapide et exemplaire face aux actes antisémites en France.

D’avoir une prise de conscience collective : le combat contre l’antisémitisme n’est pas une affaire communautaire, c’est une affaire nationale. mais pour qu’elle soit nationale, nos représentant de ne pas vivre dans le déni, ou bien devir des Dhimis du pouvoir c e qu’ils sont devenus

Il n’y a pas de paix sans justice. Et il n’y aura pas de sécurité sans vérité.

Refusons la haine. Refusons la peur. Agissons. Appelons à ceux qui sembleraient nous représenter, mais ne pensant qu’à leurs intérêts personnels de demissionner..et laisser la place à ceux qui ont le courage de se battre et de nous représenter.

Am Israel Hai

Alain SAYADA