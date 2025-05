Israël en guerre : un responsable du Hamas affirme à la BBC que le groupe terroriste palestinien devrait rejeter la proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza

Un haut responsable du Hamas a déclaré hier soir à la BBC que le groupe islamique palestinien devrait rejeter la dernière proposition d’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de l’envoyé du président américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Le responsable du Hamas a déclaré que la proposition ne répond pas aux demandes fondamentales du groupe terroriste, notamment sur la fin de la guerre. Il a ajouté que le Hamas répondra en temps voulu à cette offre.

Par ailleurs, Sami Abu Zuhri, le porte-parole du Hamas, a indiqué, lors d’une interview accordée à la chaîne Houthi Al-Masirah, que la proposition de cessez-le-feu de Steve Witkoff « est contraire à ce que nous avions accepté ».

« Il y a une proposition dont nous avons déjà discuté avec des responsables américains par l’intermédiaire de médiateurs, nous avons été d’accord avec eux et l’organisation l’a annoncée, mais nous avons été surpris hier soir lorsque nous avons effectivement reçu une réponse israélienne, qui est complètement contraire à ce que le Hamas a annoncé accepter« , a affirmé Sami Abu Zuhri.

Hier soir, La Maison Blanche a informé qu’Israël avait approuvé la version modifiée de la proposition d’accord de cessez-le-feu de Steve Witkoff.

Selon les nouveaux termes de cette proposition, 10 otages israéliens seront libérés et 18 corps d’otages décédés seront remis à Israël, durant la première semaine de l’accord. Au total, la proposition entraînerait la libération de 28 des 58 otages encore détenus à Gaza.

Les deux parties accepteraient un cessez-le-feu de 60 jours et devraient poursuivre les négociations pour arriver un cessez-le-feu permanent qui verraient la libération des otages restants. La proposition précise qu’à l’issue de cette période, Israël pourra reprendre les combats à Gaza, si les négociations avec le Hamas pour libérer les otages restants échouent. Une option alternative prévoit la prolongation des négociations contre la libération d’otages supplémentaires.

Les forces de Tsahal se retireront aux positions d’avant l’opération « Épées de fer ». Les forces israéliennes resteront toutefois sur l’axe de Philadelphie, mais quitteront l’axe Netzarim, baptisé « axe de Philadelphie 2 » par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

En outre, l’ONU et les organisations internationales devraient également reprendre la distribution de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Depuis cette semaine, Israël a ouvert deux centres de distribution d’aide humanitaires à Rafah, qui sont gérés par une société de sécurité privée américaine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités