Alerte Info: Nous venons d’apprendre le décès de Daniel Knoll zal , notre ami.

Nous venons d’apprendre le décès de Daniel Knoll zal fils de Mireille Knoll zal lâchement assassinée, notre ami.

Fils d e Mireille Knoll, sauvagement assassinée parce que juive, il avait fait du combat contre l’antisémitisme et du devoir de mémoire le combat de sa vie.

Avec dignité, courage et détermination, il a porté la mémoire de sa mère bien au-delà de son drame personnel, pour en faire un symbole de lutte contre la haine.

Après des années de combat et de douleur, il repose désormais en paix.

Que sa mémoire soit bénie.