La Macroniste Caroline Yadan UNE PRISE DE POSITION QUI FAIT POLEMIQUE

PEINE DE MORT POUR LES TERRORISTES

ayant du sang sur les mains :

La Macroniste Caroline Yadan

(la voix de son maitre, celle du President Emmanuel Macron)

SOMME ISRAËL DE RENONCER

UNE PRISE DE POSITION QUI FAIT POLÉMIQUE

Quand la théorie se heurte à la réalité.

UNE POSITION DE PRINCIPE… HORS SOL ?

Car il ne s’agit pas ici d’un débat abstrait.

Il s’agit d’un pays confronté à des attaques, à des victimes, à une violence directe visant sa population.

Dans ce contexte, peut-on encore raisonner uniquement en termes de principes ?

Peut-on ignorer ce que vivent ceux qui sont directement touchés ?

Le débat ne peut pas être purement théorique.

UNE QUESTION DE LÉGITIMITÉ

Au-delà du fond, une interrogation s’impose :

Est-ce le rôle d’un élu français (Caroline Yadan) d’enjoindre un État étranger à renoncer à une mesure relevant de sa sécurité intérieure ?

Où s’arrête la prise de position politique… et où commence l’ingérence ?

Dans un contexte de guerre, chaque mot compte.

Chaque déclaration pèse.

LE FOSSÉ ENTRE PARIS ET LE TERRAIN

Ce que révèle cette séquence, c’est un décalage.

D’un côté, une vision fondée sur des principes universels.

De l’autre, une réalité marquée par des attaques visant des civils.

Et entre les deux, un fossé qui ne cesse de se creuser.

UNE RÉALITÉ QUE PERSONNE NE PEUT ÉVACUER

Dans ce débat, une vérité demeure :

Les terroristes jugés sont aussi ceux qui ont tué

Les victimes, elles, ne reviendront pas

C’est là que le débat change de nature.

UNE LIGNE DE CRÊTE

Refuser la peine de mort est une position respectable.

Mais l’imposer comme une évidence, sans tenir compte du contexte, pose question.

Car un État confronté à la violence doit, avant tout, protéger ses citoyens.

UNE CONCLUSION QUI DÉRANGE

À force de raisonner en principes, certains finissent par oublier la réalité.

Et cette réalité est simple :

une société attaquée doit se défendre

un État doit assumer ses choix

Le reste appartient au débat.

Alain SAYADA

Israël Actualités