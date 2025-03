Les juifs de France décident cette année de passer en masse les vacances de Pessah en Israel

Reprise touristique à Eilat : un tournant attendu

Pour la première fois depuis le 7 octobre dernier, l’aéroport Ramon, situé à proximité d’Eilat, enregistre une augmentation significative du trafic passagers. Environ 70 000 voyageurs sont attendus en avril, ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à la même période l’an dernier. Cette reprise marque un tournant décisif pour l’industrie touristique israélienne.

La reprise des activités est accompagnée d’une intensification des vols domestiques reliant Ben Gourion, Haïfa et Ramon, tout en voyant également un retour des activités internationales. Un fait marquant dans ce processus de relance est l’arrivée prévue de sept vols charters directs en provenance de Paris, les 10 et 11 avril. Ces avions transporteront environ 1 000 touristes français, désireux de profiter des plages et du climat ensoleillé d’Eilat durant les fêtes de Pessah.

Autrefois un hub incontournable pour les vols charters, Eilat avait vu cette activité interrompue en raison de la pandémie de COVID-19, suivie d’une période de tensions dues au conflit. Le redémarrage de cette activité s’inscrit dans une stratégie plus large de relance du tourisme israélien, visant à revitaliser le secteur après des périodes difficiles.

Les autorités aéroportuaires ont anticipé cette augmentation du trafic en coordonnant leurs efforts avec divers partenaires opérationnels, assurant ainsi une expérience fluide et agréable pour les voyageurs. Miri Regev, la ministre des Transports et de la Sécurité routière, a salué cette dynamique, soulignant l’importance de cette reprise pour Eilat, un véritable joyau touristique d’Israël.

Avec ces nouveaux vols et l’augmentation des connexions internationales, Eilat renforce sa position en tant que destination prisée, affirmant la volonté d’Israël de relancer pleinement son secteur touristique. Ce nouvel élan est essentiel non seulement pour l’économie locale, mais également pour la perception d’Israël sur la scène internationale comme une destination sécurisée et attrayante.

Alain SAYADA Pour Israel Actualités Digital