Israël en guerre : Israël Katz affirme que Josep Borrell « a renforcé » le Hamas en demandant aux pays occidentaux de ne pas livrer d’armes à Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a accusé dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, d’avoir aidé le Hamas en appelant les alliés d’Israël, européens et américains, à arrêter ou à limiter son flux d’armes vers l’armée israélienne.

« Les appels à limiter la défense d’Israël ne font que renforcer le Hamas. Rassurez-vous, Israël est résolu dans sa mission de démanteler le Hamas. Israël adhère strictement aux lois internationales de la guerre, garantissant la sécurité des déplacements des civils à Gaza. À l’opposé, le Hamas empêche leur passage en toute sécurité. Notre engagement envers la vie des civils de Gaza est plus grand que celui du Hamas« , a déclaré Israël Katz.

Hier, lors d’une conférence de presse à Bruxelles, Josep Borrell a déclaré que les pays qui pensent que l’armée israélienne a tué trop de civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza devraient renforcer cette position en arrêtant ou en limitant les ventes d’armes à Israël.

Parallèlement à cela, Une cour d’appel d’un tribunal néerlandais a ordonné hier au gouvernement de bloquer toutes les exportations de pièces détachées d’avions de combat F-35 vers Israël, craignant qu’elles ne soient utilisées pour violer le droit international lors de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités