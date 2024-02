Israël en guerre : le Hamas envisage de participer à un gouvernement avec l’Autorité palestinienne à Gaza après la guerre

Selon les informations de Sky News Arabia qui s’appuie sur une source palestinienne à Ramallah, l’Autorité palestinienne et le Hamas auraient accepté de former un gouvernement technocratique dans la bande de Gaza après la guerre.

La source palestinienne a indiqué à Sky News Arabia que ce prétendu accord est basé sur trois points énoncés dans un « document sur les principes arabes ».

Les trois points comprennent que, premièrement, quand la guerre à Gaza aura pris fin, un horizon politique sera établi pour une solution à deux États. Deuxièmement, Gaza devrait être reconstruite sous la direction d’un gouvernement technocratique. Troisièmement, la situation palestinienne interne doit être surveillée, la réconciliation entre les factions palestiniennes doit avoir lieu et le Hamas doit rejoindre l’OLP avec une vision palestino-arabe plus large et unifiée.

Cette nouvelle intervient après une visite de trois jours à Doha du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et d’autres responsables palestiniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités