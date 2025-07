Israël en guerre : les forces de Tsahal lancent une opération terrestre ciblée au sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont lancé des opérations spéciales terrestres et ciblées dans le but d’empêcher le Hezbollah de se rétablir dans la région.

Lors d’une opération menée dans le massif du Jabal Balat, les soldats israéliens ont localisé un complexe abritant des dépôts d’armes et des positions de tir du Hezbollah. Les soldats israéliens ont ensuite détruit ces infrastructures.

Au cours d’une autre opération, les forces de Tsahal ont découvert des armes dissimulées dans un enchevêtrement de débris dans la région de Levona, dont un lanceur à plusieurs cartouches, une mitrailleuse lourde et des dizaines d’engins explosifs.

En outre, les combattants israéliens ont confisqué et ont détruit le matériel militaire et des armes trouvés dans la zone. Une structure souterraine servant au stockage d’armes a également été identifiée et détruite lors d’une opération de génie menée par les forces de la brigade.

Ces opérations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah, avec des échanges de tirs sporadiques et une surveillance renforcée de part et d’autre de la frontière.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités