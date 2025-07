Israël en guerre : Mahmoud Abbas exige que l’Autorité palestinienne soit intégrée aux négociations pour un cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations de la chaîne de télévision israélienne N12, Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a signalé aux États-Unis que l’AP devrait être incluse dans les négociations actuellement en cours pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

N12 indique également que Mahmoud Abbas, (qui a le soutien de l’Arabie saoudite), a déclaré que l’Autorité palestinienne doit être à la table des négociations pour discuter des accords de sécurité à long terme, estimant d’autant plus que l’AP pourrait prendre le contrôle ou détenir une partie de l’enclave palestinienne après la guerre

La chaîne israélienne précise que Les États-Unis n’ont pas encore répondu à la demande de Mahmoud Abbas. Toutefois, les États-Unis pourraient annoncer au dirigeant de l’AP qu’ils essaieront de l’inclure, lui et l’Autorité palestinienne, dans les discussions.

Ces derniers mois, Mahmoud Abbas a montré une vive opposition au Hamas. Dans un discours prononcé lors de l’ouverture du Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) au mois d’avril, le dirigeant de l’Autorité palestinienne avait vivement critiqué les terroristes du Hamas, les insultant de « chiens » et leur demandant de libérer les otages détenus dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, dans une lettre envoyée le mois dernier au Président de la République française, Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas avait officiellement condamné les massacres du 7 octobre 2023, appelant notamment au démantèlement complet du Hamas après la guerre.

Néanmoins, la position du dirigeant palestinien vis-à-vis d’Israël reste ambiguë : quelques jours avant d’envoyer cette lettre à l’Élysée, il avait salué, dans une interview accordée au quotidien officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida, le « succès stratégique » de l’attaque du Hamas le 7 octobre, affirmant qu’elle avait atteint des « objectifs importants ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités