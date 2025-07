Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu en Judée-Samarie provoque la mort d’une personne, les deux terroristes neutralisés

Un israélien de 20 ans a été tué dans une attaque combinée à coups de feu et de couteau au carrefour de Gush Etzion en Judée-Samarie, dans la région de Jérusalem.

Selon le déroulé des faits, l’attaque a eu lieu près du supermarché Rami Levy. La victime venait de terminer ses courses et chargeait le coffre de sa voiture. Il a ensuite affronté les deux terroristes qui sont arrivés sur place, mais a été grièvement blessé par balle.

Les forces de sécurité ont tué les deux terroristes sur place et les équipes de neutralisation des explosifs et munitions de la police des frontières ont travaillé pour dégager les lieux. Après l’attaque, les soldats israéliens ont bloqué les entrées d’Hébron et de Bethléem et ont établi des barrages routiers dans la région.

Après cet attentat, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est entretenu avec le chef du Conseil régional de Gush Etzion, Yaron Rosenthal, depuis Washington, pour lui exprimer son soutien et ses condoléances.

« Le premier ministre a félicité les citoyens et les forces de sécurité qui ont agi avec beaucoup d’ingéniosité pour éliminer les vils terroristes, affirmant que nous ne permettrons pas au terrorisme de se manifester en Judée-Samarie« , a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

En outre, le Hamas a qualifié d’« héroïque » cet attentat, tout en exhortant les palestiniens à intensifier les attaques contre les forces de sécurité et les civils israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités