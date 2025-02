Plaidoirie de l’animateur Arthur 506 jours après le massacre du 7 octobre

Des rires qui résonnaient encore hier, et qui aujourd’hui ne sont plus.

“Je suis avec vous. Je refuse la barbarie. Je me tiens aux côtés de mes frères et sœurs.”

Mais nous avons attendu.

Et il ne s’est rien passé.

Ton silence nous a fait plus de mal que tu ne peux l’imaginer.

Car notre blessure est si profonde que nous ne savons pas si elle guérira un jour.

Alors voilà. C’est dit.

Nous sommes brisés.

Et même si comme à chaque fois nous nous relèverons plus forts et plus unis que jamais ,