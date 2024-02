Important à partager au maximum : Des tombes qui risquent l’exhumation au cimetière de Garges dans les prochaines semaines

Recensement des tombes qui risquent l’exhumation au cimetière de Garges dans les prochaines semaines et pour lesquelles nous risquons sans une intervention urgente et rapide, la fausse commune ou pire une incinération de nos défunts.

Voici des photos, des vidéos, ou des messages vocaux, concernant ces tombes et même une liste de celles ci.

Nous demandons à ceux qui ont des informations sur ces familles (adresse ou téléphone) ou qui connaissent certaines de ces familles de nous informer !! C’est une grande mitzva, nous ne devons pas les abandonner.

Olga Elhaïk 15/04/83

Gracia Steinberg née Danane 20/09/83

Eliaou Enno Steinberg 1988

Eli D. Hazan 08/11/83

Adalbert Licht 1983

Judas Bouaziz 1984

Robert Charles Dana 1985

Albert Boccara 1993

Ida Boccara née Bellaïche

Jacques Mordokaï 1981

Abraham Darmon 1979

Marie Darmon née Ben Hamo 1980

Sabetai Houli déporté 1943

Salomon Cassouto 1978

Sol Cassouto 1996

Rachel Ivanier 1978

Pinhas Ivanier 1985

Madeleine Natacha née Pérez 1977

Michaël Moustachi 1978

Lina Moustachi née Dente 1989

Émile Ganem et René Ganem 1981

David Gian 1980 André Gian 1991

David Nahmad 1997

Isaac Hayat et Leila Jeanne Hayat née Cohen 2006

Rahmouna Clémence Halfon 1995

Moïse Haddad 1996

Isaac Jacques Zeitoun 1995

Fortunée Zeitoun née Attal 1998

Messaoud Prosper Brahami 1990

Germaine Mamah Brahami née Halimi 2014

Abraham Darmon 1979

Marie Darmon née Ben Hamo 1980

Jacqueline Hadjadj née Jaccomo 1979

Fredj Bensimhon 1990

Jacob Bensimhon 1998

Emmanuel Guir 1990

Raymond Fradji Maarek 1990

Liliane Clara Maarek née Saada 2002

Joseph Cohen 1989

Rosine Cohen née Lévy 1999

Aimée Slama 1989

Georges Tanugi 1988

Aline Tanugi née Arous 1989

Esther Hannoun 1989

Eugénie Hadjadj née Abitbol 1994

Albert Abraham Hadjadj 1994

Guemara Maarek née Chemla 1994

Mordekhai Guirchoun 1994

Isidore Rosencwaig 1992

Léa Azoulay née Amsallem 1990

Rica Nelly Sabatier née Azoulay 1999

Norbert Abraham Azoulay 2000

Prosper Azoulay 2004

Maurice Bellaïche 1987

Marcelle Bellaïche 1998

Salomon Goldet 1987

Marcelle Goldet née Charbani 2005

Elie Yadan 1997

Hélène Yadan née Bellaïche 1986

Mme Veuve Maxime André Merle née Anna Sicsic 1986

André Guedj 1987

Abraham Ankri 1986

Sarah Ankri 2002

David Amram 1985

Lisette Amram née Zérah 2003

Moïse Maurice Ben Sadoun 1986

Albert Benkemoun 1986

Léonie Huguette Benkemoun née Aoudaï 1997

Isaac Finzi 1997

Émile Zeitoun 1998

Mardoché Hacoun et Julie Hacoun née Krief

Sarah Ganem 1994

Gaston Ganem 1997

Rachel Meloul (sans date)

Johanna Ohayon (sans date)

Esther Brami 1987

Juliette Saksik 1998

Edmond Rahamim Saksik 2004

Suzanne Cohen née Meimoun 2001

Rachel Bitton 2002

Esther Ben Sousan née Chetrit 2003

Arlette Zerrada Saksik née Guedj 2004

Gaston Saksik 2005

Joseph Barouk 2005

Alice Barouk née Lévy 2009

Esther Dana née Sultan 2005

Clément Saül Clifit 2005

Ninette Taiëb née Sadik 2005

Isaac Hadjadj 2016

Anna Benhamou née Sayagh 1974

Fabian Blicher née Pernik 1977

Janine Coscas née Sultan 1976

Marcelle Sultan née Luisada 1986

Marie Benillouche 1974

Rebecca Handali 1974

Joseph Taiëb 1974

Rachel Taiëb née Zeitoun 1996

Benjamin Maarek 1974

Louise Seknazi née Zérah 1974

Adélaïde Biton née Ricca Naman 1974

Mme Dahan née Fortunée Atlan 1975

Ninette Smadja née Journo 1975

Victor Smadja 1975

Hanina Chelly 1977

Joseph Cassouto 2004

Albert Zafran Kalfa 1974

Emma Bellaïche 1976

Fortunée Hassan née Taiëb 1984

Il reste environ 30 tombes non identifiées,sans aucun nom, avec un message posé dessus pour les familles concernées… nous invitons chacun et chacune qui pourrait être concerné à se déplacer en urgence sur place

Merci de faire suit ce message a tout vos contacts Facebook Wattsapp et autres …

Numéros à contacter

Rabbin Brami 07 77 31 02 53

Mr Bensimon 06 20 44 45 83

Mr Guez 06 95 49 15 18

Certains cas ont été résolus, mais il reste encore beaucoup de tombes non identifiées et sur lesquelles nous n’avons pas d’informations.

Si vous avez des informations ou des contacts sur certaines familles, n’hésitez pas a nous contacter.

Comme je vous ai dit, si vous êtes concernés et avez fait le nécessaire auprès de la mairie nous prévenir également.

Merci.

A. Bensimon et Rabbin j.Brami