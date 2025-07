Où sont-ils ?! Elie Korchia, Haim Korsia, Caroline Yadan et les autres …. Les arlesiens de la communauté juive de France

Où sont-ils ?! Elie Korchia, Haim Korsia, Caroline Yadan et les autres …. Les arlésiens de la communauté juive de France

Face à la montée dramatique de l’antisémitisme en France, encore une ce weekend à Saint Maurice, un habitant de St Maurice qui habite l’immeuble voisin Mehdi C. s’est introduit à l intérieur d’un immeuble y enlevant toutes les mezouzas et vandalisant tous les véhicules se trouvant à l’intérieur du parking. nos responsables communautaires brillent par leur absence.

Élie Korchia, président du Consistoire Central,

Le Grand Rabbin de France Haïm Korsia,

Caroline Yadan,…

Tous aux abonnés absents.

On les voit sur les tapis rouges, dans les galas, les cocktails et les plateaux télé… mais quand il faut défendre les Juifs de France, ou bien Israel il n’y a plus personne ! OU SI PEU ….

Pas une parole forte, pas une interpellation directe auprès du Président de la République.

Des « représentants » sans courage, sans impact, sans leadership.

Ce silence est une faute.

Ce silence est une trahison.

Pendant ce temps, les Juifs de France vivent dans la peur, subissent insultes, menaces, agressions…

Et ceux censés nous représenter détournent les yeux.

Il est temps que cela cesse.

Soit vous assumez vos responsabilités, soit vous laissez la place à ceux qui auront le courage de parler et d’agir.



On ne veut plus de figurants. ces dhimmis du pouvoir à la botte du Président Macron Elie Korchia, Haim Korsia, Caroline Yadan, Shannon Sebban et les autres… leur silence fait froid dans le dos et mettent en danger les juifs de France pour leurs intérêts personnels.



Aujourd’hui, Nous voulons des combattants.

Meyer Habib ,William Goldnadel, René Taieb, Arno Klarsfeld,

Serge Klarsfeld, Le BNVCA, L’OJE, David Bitan etc.

ou bien ceux qui nous manquent comme

Gil Taieb zal et Samy Ghozlan zal

ET A TOUT CEUX QUI MENENT UN COMBAT DANS LA CLANDESTINITE à Toi P H

Et non des arlésiens.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef du Journal Israel Actualités