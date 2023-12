Il y a 47 ans Le 20 janvier 1976 les mêmes palestiniens qui ont commis le 7 Octobre avaient déjà perpétré un pogrom chez les Chrétiens du Liban, 5000 Palestiniens du Fatah de Arafat et de la Saïqa sous les ordres de Damas déferlent sur Damour.

il y a 47 ans les mêmes terroristes palestiniens commettaient un massacre au Liban, similaire à celui du 7 Octobre 2023 sous les ordres de l’OLP de Yasser ARAFAT

Le massacre de Damour le 20 janvier 1976 est commis principalement par des milices palestiniennes

Le 20 janvier 1976, 5000 Palestiniens du Fatah de Arafat et de la Saïqa sous les ordres de Damas déferlent sur Damour.

Le nombre de victimes civiles, tuées à la fois par les bombardements et par les massacres, est évalué à environ 500 à 600 personnes, dont beaucoup d’enfants. Les corps sont mutilés, démembrés et décapités, les églises et le cimetière profanés et la ville rasée au sol. Des familles entières sont exterminées.

Témoignage d’un survivant du Massacre :

Le père de Labeki : «Le matin, malgré le bombardement, j’ai atteint la maison voisine. Ce que j’ai vu m’a horrifié. Toute la famille Kenan a été tuée, quatre enfants, une mère, un père et un grand-père. La mère étreint toujours l’un des enfants. Elle était enceinte Les yeux des enfants ont été arrachés, les membres ont été coupés. Seul torse sans bras ni jambes. C’était une vue intolérable. J’ai porté les cadavres dans le camion. Le seul frère survivant, Samir Kenan, m’a aidé. Il a apporté avec moi les restes de son frère, de son père, de sa belle-fille et de ses enfants.

Voila ce que sont les palestiniens, ils n’ont pas changé après 47 ans, et c’est avec eux que nous peuple civilisé devons vivre…

L’Olp d’hier est le Hamas d’aujourd’hui.

