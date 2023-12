Inacceptable, Si par malheur Israel accepterait d’expulser les chefs du Hamas de Gaza, cela voudra tout simplement dire que nous soldats nos enfants et otages seraient morts pour rien…

Si par malheur Israel accepterait d’expulser les chef du Hamas de Gaza, cela voudra tout simplement dire que nous soldats nos enfants et otages seraient morts pour rien…

Inacceptable, les israéliens ne pourraient accepter l’expulsions des chefs de la branche armés du Hamas, hors de Gaza…aujourd’hui, nous parlons, de ceux qui ont été les cerveaux machiavéliques du 7 Octobre 2023, ou des femmes ont été violées, éventrées alors qu’elles étaient enceintes , des vieillards, des enfants et des bébés décapités, des civils prient en otages….violées, torturés, maltraités, assassinés, et Maintenant, j’entends que certains parlent d’expulser ces barbares, Tsahal a un objectif c’est tout simplement l’éradication du Hamas dans la bande de Gaza… les israéliens ont le droit d’espérer de vivre en toute sécurité autour de la bordure de la bande de Gaza et de venger nos morts….les auteurs de ce 7 Octobre doivent être éliminés sans aucune pitiés, personnes ne viendra au secours d’Israel si demain le peuple juifs seraient en dangers, nous l’avons vu depuis des millénaires et encore plus, lors de la seconde guerre mondiale, ou plus de 6 millions de juifs , de nos frères ont été assassinés…. par les tortionnaires Nazis qui sont les mêmes que ceux qui ont commis l’irréparable, ce mouvement avec qui certains veulent que nous discutions ce « Hamas que certains compare aux SS, mais à la fin de compte, des êtres inhumain, se sont tout simplement des diables, en rappelant que le grand Mufti de Jérusalem, avait reçu Hitler, Himmler durant la seconde Mondiale. Afin de poursuivre la solution finale

Alors je dis que cela serait une erreur impardonnable pour le monde civilisé de laisser partir les auteurs de ce pogrom, ces auteurs qui ne sont pas des hommes, je dirai même pas des animaux , car les animaux tuent pour leur subsistance ,ce qui n’est pas le cas de ces terroristes du Hamas, ils tuent pour tuer des juifs.

Je voudrai aussi dire que j’accuse de collabo, tout ceux qui n’ont pas osé qualifier , ce qui s’est passé d’acte terroristes ce qui s’est passé le 7 Octobre, je parle bien sur de tous ces pays totalitaires , ou bien aussi la position de l’ONU gangréné par une majorité de Pays musulmans, ou les tergiversèment de la France de son président Macron , et je ne parle pas de ce qu’il y a pas en France , avec cette extrême Gauche avec ces mouvements de la NUPES et son représentant, Jean Luc Mélenchon et ces pieds-Nickelés, Portes, Pano, Caron etc….de la France Insoumise, qui sont autant complices que ceux qui soutiennent ceux qui s’est passé le 7 Octobre , en ne nommant pas l’attaque d’actes barbares, et surtout qualifier, que ce qui s’est passé était un Acte Terroriste comme celui du 11 Septembre au USA, ou bien au Bataclan en France par les terroristes islamistes, que je pourrai communément nommer les terroristes du Diable.

le seul choix qu’ils aient, seraient de se rendre ou mourir, voila le seul choix qu’Israel serait susceptible d’accepter

Le gouvernement israéliens doit poursuivre encore l’objectif qu’ils se sont donnés afin d’éradiquer le Diable…Israel a gagner bien évidement la guerre, contre le Hamas, mais il suffirait d’un rien, pour que le Hamas revendique la victoire.

Si par malheur Israel accepterait d’expulser les chef du Hamas de Gaza, cela voudra tout simplement dire que nous soldats nos enfants et otages seraient morts pour rien…Et que nous aurions perdu notre force de dissuasion, la guerre et notre crédibilité vis à vis de nos ennemis.

Am Israel Hai

Alain SAYADA